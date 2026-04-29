Un 'superyate' logra burlar el bloqueo de Ormuz: valorado en 500M de dólares y propiedad del hombre más rico de Rusia

La alianza entre Rusia e Irán se ha reforzado tras la guerra en Siria y la invasión de Ucrania, culminando recientemente con un tratado estratégico firmado entre ambos países.

Alexéi Mordashov, dueño del yate y hombre más rico de Rusia, está sancionado por la UE, Reino Unido y EE. UU., aunque niega cualquier vínculo con la invasión de Ucrania.

El Nord, uno de los yates más lujosos del mundo, navegó desde Dubái hasta Mascate, siendo posiblemente el único yate que ha cruzado Ormuz desde el inicio del conflicto en la región.

El superyate Nord, valorado en 500 millones de dólares y propiedad del oligarca ruso Alexéi Mordashov, logró cruzar el estrecho de Ormuz sin oposición de Irán ni Estados Unidos.

El Nord, uno de los yates más grandes y caros del mundo, cruzó este fin de semana el estrecho de Ormuz. El buque, de 142 metros de eslora, valorado en más de 500 millones de dólares, es propiedad del oligarca ruso del acero Alexéi Mordashov, según adelantó la agencia Reuters.

Ni Estados Unidos ni Irán se opusieron. "Irán no interfirió con el movimiento del yate, ya que es una embarcación civil de un país amigo que realiza un tránsito pacífico. La parte estadounidense tampoco planteó objeciones sobre el movimiento del yate, ya que no hizo escala en puertos iraníes y no tiene conexión con Irán", trasladó a Reuters una fuente cercana al magnate ruso.

La plataforma MarinTraffic registró el movimiento del Nord durante este fin de semana. El barco zarpó de Port Rashid, en Dubái, el viernes a última hora de la tarde y arribó a Al Mouj, en Mascate (Omán) este domingo por la mañana, fuera ya de la zona de operaciones de control.

El estrecho de Ormuz es el paso obligado del tráfico marítimo procedente del Golfo Pérsico. Antes de la guerra, el 20% del suministro mundial de crudo lo cruzaba. También el 20% del gas natural licuado, el 19% de los refinados del petróleo que consume el planeta, el 13% de todos los productos químicos y el 33% del comercio mundial de urea empleada para fertilizantes.

Las plataformas de seguimiento estiman que, desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, solo han atravesado Ormuz unas 180 naves. La inmensa mayoría fueron cargueros o petroleros. Existe constancia de que cinco cruceros de pasajeros obtuvieron permiso para cruzar el Golfo en las últimas semanas. El Nord podría ser el único yate que ha pasado hasta la fecha.

El Nord

El yate del milmillonario Mordashov es uno de los buques de recreo más lujosos y modernos del mundo. El diseño fue obra del estudio veneciano Nuvolari & Lenard. Se construyó en el astillero Lürssen, de Bremen, Alemania, especializado en este tipo de embarcaciones.

Tiene seis cubiertas. En ellas se pueden alojar 36 invitados en 20 camarotes en configuración de suite. Mordashov y su familia ocupan una cubierta completa. Además, dispone de camarotes para los más de 40 tripulantes que se dedican al servicio del yate y sus tripulantes.

Hay dos helipuertos y una zona de beach-club en la popa que incluye una piscina de 25 m. Además, cuenta con spa, gimnasio, despachos privados y salón de baile.

Los registros oficiales muestran que el 'superyate' es propiedad de una empresa que figura a nombre de Marina Aleksandrovna Mordashova, la tercera esposa del magnate. La firma dueña del barco está registrada en la ciudad rusa de Cherepovéts, al norte de Moscú. Allí se ubica la principal planta siderúrgica del oligarca.

Mordashov, el rey del acero

Nació en 1965 en Cherepovéts, en la región de Vólogda. Se licenció en ingeniería y economía en San Petersburgo y cursó un MBA en el Reino Unido. Empezó como economista en la fábrica Severstal de su ciudad. En 1992 ascendió a director financiero de la planta. Más tarde, se hizo con el control del grupo en el proceso de privatizaciones de los 90.

Mordashov siempre se posicionó cerca del Kremlin. Se le reconoce una buena relación personal con el presidente Vladímir Putin y ha ocupado posiciones en entidades empresariales próximas al poder oficial.

Según el ránking de la revista Forbes, es el hombre más rico de Rusia y está entre las 60 mayores fortunas del mundo. Su patrimonio se calcula por encima de los 35.000 millones de dólares.

En febrero de 2022, pocos días después de la invasión de Ucrania, la UE aprobó un paquete de sanciones para oligarcas, militares y funcionarios rusos. Mordashov estaba entre ellos. Reino Unido y Estados Unidos también lo incluyeron en sus listas de sancionados.

Las medidas comprendían congelación de activos y restricciones de entrada y tránsito por los territorios entre otras. Mordashov declaró entonces que ni él ni las actividades de sus empresas estaban relacionadas con la invasión de Ucrania. Subrayó que "nunca había estado relacionado con la política" y condenó la guerra.

"Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda," declaró en una entrevista el empresario. Expresó la esperanza de que el conflicto tuviera un rápido final y que acabara "el derramamiento de sangre".

No ha cuestionado abiertamente a Putin ni el sistema político ruso. Desde entonces, algunas de sus operaciones financieras se han vinculado a intentos de esquivar el efecto de las sanciones.

Rusia e Irán, aliados

La relación entre Rusia e Irán se consolidó a partir de la guerra en Siria. Poco después, se incorporó Armenia al eje. El objetivo era limitar la influencia de EEUU y Turquía en la región. Tras la invasión de Ucrania en 2022, Irán se convirtió en un socio clave.

Durante los primeros meses de la guerra de Ucrania, la República Islámica suministró a Rusia miles de drones del tipo Shahed. Más adelante, facilitó el diseño de una versión rusa, el Geran-2. Fuentes ucranianas señalan que, desde el inicio de la invasión, Rusia habría lanzado más de 57.000 drones de este tipo sobre su territorio.

El 17 de enero de 2025, Vladímir Putin y Masud Pezeshkian firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral Moscú‑Teherán. El documento es la consagración jurídica de la alianza en los planos económico, energético y de seguridad regional.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, viajó a Moscú este lunes. La visita al presidente Putin se produjo en el marco de las discusiones con Pakistán como mediador en el conflicto entre Teherán y Washington.