El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el canciller Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo" tras las declaraciones de su homólogo alemán cuestionando si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán.

"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en sus manos", ha defendido el mandatario republicano en un mensaje publicado en Truth Social. También ha espetado que no le "extraña" que a Alemania "le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos".