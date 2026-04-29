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Trump responde al cuestionamiento de Merz sobre el plan de EEUU con Irán: "No me extraña que a Alemania le vaya tan mal"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que el canciller Friedrich Merz, "no tiene ni idea de lo que está diciendo" tras las declaraciones de su homólogo alemán cuestionando si "realmente" Washington tiene una estrategia "convincente" para sus negociaciones con Irán.
April 28, 2026
"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que no pasa nada si Irán tiene un arma nuclear. ¡No tiene ni idea de lo que está diciendo! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en sus manos", ha defendido el mandatario republicano en un mensaje publicado en Truth Social. También ha espetado que no le "extraña" que a Alemania "le vaya tan mal tanto en lo económico como en otros aspectos".
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Trump se decanta por mantener el bloqueo naval a Irán para forzar su capitulación
Donald Trump ha dado órdenes a sus más estrechos colaboradores para que se preparen para un extenso bloqueo naval a Irán. El presidente estadounidense apuesta por el riesgo para tratar de forzar a Teherán a una capitulación respecto a su programa nuclear antes de resolver el conflicto bélico.
Según informa The Wall Street Journal, Trump ha decidido optar por mantener la presión sobre la economía iraní, interrumpiendo sus exportaciones de petróleo y su comercio marítimo. En varias reuniones recientes, incluida en la celebrada el pasado lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, el mandatario republicano ha asegurado que las otras opciones, como reanudar los bombardeos o simplemente dar por terminada la guerra, podrían conllevar peores resultados pese a la subida de los precios de los combustibles.
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Vance sospecha que Hegseth no le dice a Trump la verdad sobre la guerra en Irán y cuestiona el estado del arsenal de EEUU
Según publica el medio estadounidense The Atlantic, citando a dos altos cargos de la Administración, el vicepresidente JD Vance habría puesto en entredicho varias veces la narrativa oficial del Pentágono sobre la guerra de Irán, preguntándose en reuniones a puerta cerrada si el Departamento de Defensa habría minimizado "lo que parece ser un agotamiento drástico de nuestras reservas de misiles”.
El vicepresidente "ha expresado sus preocupaciones sobre la disponibilidad de ciertos sistemas de misiles en discusiones con el presidente Trump", afirma The Atlantic.
Las consecuencias podrían ser devastadoras para la seguridad internacional: esas mismas reservas son clave en caso de que el ejército estadounidense tenga que defender en un futuro próximo a Taiwán de China, a Corea del Sur de Corea del Norte o a Europa de Rusia.
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