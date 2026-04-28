Trump asegura que Irán les ha pedido que abran el estrecho de Ormuz "lo antes posible" al estar en "un estado de colapso"

El presidente estadounidense Donald Trump da la bienvenida al rey Carlos de Gran Bretaña en la Casa Blanca el 27 de abril de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Trump afirma que Irán ha pedido a Estados Unidos reabrir el estrecho de Ormuz alegando estar en "un estado de colapso". El mandatario estadounidense señala que la petición iraní llega mientras Teherán intenta resolver su situación de liderazgo interno. Trump no ha especificado quién realizó la comunicación desde Irán y ha mostrado reticencias a aceptar el nuevo plan propuesto por Teherán. Irán reivindica su derecho a controlar el estrecho de Ormuz y acusa a Estados Unidos de poner en peligro la navegación internacional.

El presidente de Estados Unidos ha explicado este martes, a través de una publicación en Truth Social, que Irán les acaba de "informar que se encuentra en un 'estado de colapso'" y que "quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible".

Trump expone que la petición del país persa llega "mientras intentan resolver su situación de liderazgo", algo que el mandatario cree que lograrán.

El mandatario, que ha hablado anteriormente sobre una división entre "moderados" y "radicales" en la cúpula iraní, no especificó quién habría enviado la comunicación a Estados Unidos.

El mensaje del líder republicano coincide con reportes de su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la estratégica vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.



Según fuentes con conocimiento de lo discutido en la reunión de la víspera entre Trump y sus asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dado a entender que no está predispuesto a aceptar el plan, que también insta a Washington a levantar el bloqueo naval impuesto a las costas iraníes, publica la cadena CNN.



La reapertura de la vía estratégica, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, sin abordar garantías de que Irán no pueda obtener un arma nuclear o el futuro de sus reservas de uranio enriquecido, podría no ajustarse a las aspiraciones de Trump para vender el acuerdo como una victoria, advirtieron las fuentes.



Trump extendió la semana pasada el alto el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

"Derecho legítimo y legal"

Irán no se ha manifestado por el momento a las palabras del mandatario estadounidense; no obstante, este martes ha reivindicado su autoridad como principal Estado ribereño del estrecho de Ormuz.

La misión de Irán ante la ONU en Nueva York ha afirmado que no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y que, por lo tanto, no está sujeta a sus disposiciones.

En un comunicado publicado en X, la misión afirmó que Teherán tiene el "derecho legítimo y legal" de adoptar medidas proporcionadas para hacer frente a las amenazas a la seguridad, garantizar la navegación segura y prevenir lo que describió como el uso indebido de la vía navegable con fines hostiles o militares.

El comunicado señaló que cualquier interrupción del tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz sería responsabilidad de EEUU, acusando a Washington de acciones que ponen en peligro la navegación internacional.

Añadió que la estabilidad regional duradera requiere el cese definitivo de lo que denominó agresión contra Irán, junto con garantías de que no se repetirá, y el respeto de los derechos soberanos de Irán.