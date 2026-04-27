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Netanyahu vuelve a aplazar su testimonio en juicio por corrupción apelando a motivos de seguridad
La comparecencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio que enfrenta por corrupción ha sido cancelada de nuevo por motivos de seguridad apenas una hora antes de su inicio, según los medios locales. El testimonio del mandatario debía reanudarse esta mañana tras una pausa de dos meses vinculada a la guerra con Irán. Por el momento no se ha informado sobre una nueva fecha.
Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio, el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Herzog anunció ayer que no abordará esta petición hasta que no se agoten los esfuerzos "para alcanzar un acuerdo" con la Fiscalía fuera de los tribunales.
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Irán plantea una nueva oferta para reabrir Ormuz condicionada a retrasar las negociaciones sobre su programa nuclear
Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según informa el portal Axios.
El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto, que Trump tiene previsto estudiar hoy con su gabinete para tratar de solventa el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.
En una entrevista con Fox News, el mandatario republicano ha dado a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.
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Irán asegura que se han fijado "condiciones específicas" para continuar las negociaciones con EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha asegurado que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos". Según la agencia IRNA, el jefe de la diplomacia persa ha reiterado que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes".
Araghchi, que ha llegado a Rusia después de pasar por Omán y Pakistán, ha afirmado que "la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual".
El jefe de la diplomacia iraní abandonó el sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del Gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para ese día.
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