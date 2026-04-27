La comparecencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio que enfrenta por corrupción ha sido cancelada de nuevo por motivos de seguridad apenas una hora antes de su inicio, según los medios locales. El testimonio del mandatario debía reanudarse esta mañana tras una pausa de dos meses vinculada a la guerra con Irán. Por el momento no se ha informado sobre una nueva fecha.

Benjamin Netanyahu en un acto en Jerusalén el pasado martes. Reuters

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio, el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Herzog anunció ayer que no abordará esta petición hasta que no se agoten los esfuerzos "para alcanzar un acuerdo" con la Fiscalía fuera de los tribunales.