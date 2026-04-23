Pasamontañas, fusiles de asalto y música épica: Irán difunde un vídeo (de película) de la captura de dos buques en Ormuz

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Revolucionaria iraní difundió un vídeo propagandístico mostrando la captura de dos buques cargueros en el estrecho de Ormuz. Los buques MSC Francesca (bandera panameña) y Epaminondas (bandera liberiana) fueron interceptados por presuntas infracciones marítimas y trasladados a puertos iraníes. En el operativo participaron militares encapuchados y armados, y la acción fue presentada con imágenes de drones y música épica, sin mostrar interacción con la tripulación. Las tripulaciones de ambos buques se encuentran a salvo, mientras continúan las negociaciones entre las navieras afectadas y las autoridades iraníes.

Como si se tratase del tráiler de una película de acción sazonado con una música épica, la Guardia Revolucionaria iraní ha compartido un vídeo propagandístico en el que se supuestamente ve cómo una pequeña unidad de sus combatientes apresa los dos buques cargueros secuestrados este miércoles en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa del país persa.

La unidad militar de élite de la República Islámica, en un gesto de desafío al bloqueo impuesto por la Armada estadounidense a su tráfico marítimo, anunció en un comunicado un ataque contra tres portacontenedores por "infracciones marítimas". Dos de ellos, el MSC Francesca y el Epaminondas, fueron apresados y trasladados a puertos iraníes, según la nota difundida por la agencia semioficial Tasnim.

En el vídeo compartido por la Guardia Revolucionaria, que mezcla imágenes tomadas desde un dron con otras en primera persona grabada por alguno de los militares, se observa a una lancha rápida bimotor con la bandera iraní que se acerca primero al MSC Francesca, que navegaba bajo bandera de Panamá y que Teherán ha vinculado al "régimen sionista".

The IRGC has published footage of its forces seizing two cargo ships, the Panama-flagged MSC Francesca and the Liberian-flagged Epaminondas, in the Strait of Hormuz today. https://t.co/X2veK83UK7 pic.twitter.com/xfwF6lJYK3 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 22, 2026

Al menos cinco miembros uniformados de la Guardia Revolucionaria, cubiertos con pasamontañas claros y empuñando fusiles de asalto AK-47, trepan por una escalera para acceder al buque de carga. Uno de ellos, ya en uno de los pasillos de la embarcación, apunta a algún sitio indeterminado en una posición algo forzosa, más bien como si estuviese posando hacia la cámara.

En la segunda parte del vídeo se muestra la aproximación de la lancha iraní al Epaminondas, de bandera libanesa. En esta ocasión se puede ver a los militares abriendo una puerta estanca con volante y subir por unas escaleras, siempre con sus armas apuntando al frente, antes de entrar en lo que parece el puente de mando, donde no se ve a nadie.

De hecho, en ningún momento de los más de dos minutos que dura el vídeo se recoge alguna interacción entre los efectivos de la Guardia Revolucionaria con los miembros de la tripulación de ambos buques de transporte.

Según Teherán, ambos portacontenedores fueron detenidos por "operar sin la autorización requerida y por manipular sus sistemas de navegación", lo que "puso en peligro" el tránsito marítimo.

Silencio en Washington

Technomar Shipping, la empresa griega gestora del Epaminondas, declaró que el buque intentaba atravesar el estrecho de Ormuz "cuando fue abordado y atacado por una lancha cañonera tripulada" a unas 20 millas náuticas al noreste del estratégico cruce. La naviera añadió que la tripulación, integrada por 21 personas, se encontraba a salvo y que no se registraron heridos ni contaminación del agua, pese a sufrir daños en el puente de mando.

"Technomar mantiene una comunicación constante con las autoridades competentes de la región", explicó la compañía. "Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de nuestra tripulación, y trabajamos con todas las partes interesadas para garantizar su seguridad y resolver el asunto con urgencia". Según su versión, el capitán dijo que no hubo contacto de radio antes del ataque y que el buque había recibido autorización para transitar por esa ruta.

La captura del MSC Francesca, a ocho millas náuticas de la costa iraní, fue confirmada por el ministro de Asuntos Marítimos de Montenegro, detallando que había cuatro marineros del país europeo a bordo y que se encontraban en buen estado, igual que el resto de la tripulación. "Las negociaciones entre la naviera y la parte iraní continúan", confesó Filip Radulovic en un mensaje en redes sociales. El barco recibió impactos de bala.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Se trata de la primera vez desde que empezó la guerra, a finales de febrero, que Irán captura un buque internacional. La portavoz de la Casa Blanca no consideró el incidente como una violación del alto el fuego porque no se trata de embarcaciones estadounidenses o israelíes.

Un buque portacontenedores, el Euphoria, con bandera de Liberia, fue atacado a tiros en la misma zona, pero no sufrió daños y reanudó su navegación, llegando posteriormente al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, según recoge la agencia Reuters.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los principales negociadores del régimen de los ayatolás, reiteró el miércoles que la reapertura del estrecho de Ormuz no es posible mientras dure la "violación flagrante" de la tregua, en referencia al bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense, que ya ha obligado a más de 30 naves iraníes a dar la vuelta o regresar a puerto.