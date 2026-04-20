El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, ha afirmado que Teherán continuará las conversaciones con Washington aunque sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán. Al ser preguntado en una entrevista con Al Jazeera sobre si la República Islámica enviará un equipo mediador a Islamabad, lo ha vinculado a "recibir señales positivas".

"Nunca hemos temido el principio de la negociación. Quizás hoy o mañana, tras una evaluación más exhaustiva, consideremos que es probable (enviar una delegación), siempre que el equipo negociador estadounidense y que los mensajes que han recibido de Irán sean una señal positiva", ha expresado el también excomandante de la Guardia Revolucionaria.

Pakistán se prepara para una nueva ronda de negociaciones entre Irán y EEUU. Akhtar Soomro Reuters

Aziz ha recordado las líneas rojas que "deben respetarse" y ha amenazado a Estados Unidos e Israel con "consecuencias" si "toman medidas contrarias a los intereses" que Teherán defiende. A su juicio, ir a Islamabad "no significa negociar a cualquier precio" ni aceptar cualquier "enfoque de la otra parte".