La preocupación sobre un posible colapso del alto el fuego se ha disparado en las últimas horas después de que el Ejército estadounidense anunciara la captura de un buque de carga iraní que supuestamente intentó romper el bloqueo del estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas de Teherán han prometido represalias contra el "acto de piratería" aprobado por Donald Trump y han asegurado haber lanzado drones contra buques militares de Washington desplegados en la región.
Teherán, además, ha rechazado por ahora que vaya a participar en una segunda ronda de negociaciones en Pakistán. Según la Casa Blanca, una nueva delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance viajará este lunes hasta Islamabad.
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El Ejército israelí ataque una posición de Hezbolá en Líbano pese al alto el fuego
El Ejército israelí ha anunciado un nuevo ataque contra una supuesta posición de Hezbolá en el sur del Líbano pese al alto el fuego acordado la semana pasada. Las tropas de Tel Aviv han bombardeado un lanzador de misiles del grupo chií "cargado y listo" que presentaba una "amenaza inmediata" contra las poblaciones del norte de Israel.
להסרת איום מיידי: צה"ל תקף משגר טעון ומוכן לשיגור בדרום לבנון צפונית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 20, 2026
צה"ל תקף במהלך הלילה משגר טעון ומוכן לשיגור במרחב קלאוויה שבדרום לבנון, צפונית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.
המשגר הטעון היווה איום מיידי על… pic.twitter.com/hUzVt5pjbx
Por otro lado, Hezbolá también ha reivindicado un ataque contra un convoy de tanques israelíes a su paso por la localidad de Deir Siryan, en el sur del Líbano. Es la primera operación militar que reconocen desde la entrada en vigor de la tregua el pasado jueves.
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Irán vincula su presencia en una nueva cumbre de Islamabad a recibir "señales positivas" de EEUU
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, ha afirmado que Teherán continuará las conversaciones con Washington aunque sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán. Al ser preguntado en una entrevista con Al Jazeera sobre si la República Islámica enviará un equipo mediador a Islamabad, lo ha vinculado a "recibir señales positivas".
"Nunca hemos temido el principio de la negociación. Quizás hoy o mañana, tras una evaluación más exhaustiva, consideremos que es probable (enviar una delegación), siempre que el equipo negociador estadounidense y que los mensajes que han recibido de Irán sean una señal positiva", ha expresado el también excomandante de la Guardia Revolucionaria.
Aziz ha recordado las líneas rojas que "deben respetarse" y ha amenazado a Estados Unidos e Israel con "consecuencias" si "toman medidas contrarias a los intereses" que Teherán defiende. A su juicio, ir a Islamabad "no significa negociar a cualquier precio" ni aceptar cualquier "enfoque de la otra parte".
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El petróleo se dispara más de un 5% por las tensiones que ponen en riesgo el acuerdo de paz
El petróleo Brent para entrega en junio se dispara más del 5% y supera los 95 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ponen en peligro las negociaciones de paz. Durante la madrugada ha llegado a superar los 97 dólares.
El Brent sube de nuevo después de desplomarse el viernes más de un 9%, hasta situarse ligeramente por encima de los 90 dólares, tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, ante el alto el fuego anunciado en el Líbano.
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Trump afirma que EEUU atacó y se apoderó de un barco iraní que "intentó burlar" el bloqueo naval del estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.
"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien", informó Trump en un mensaje en Truth Social.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Según el presidente, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense. El destructor de misiles guiados USS Spruance disparó contra el buque de carga, "abriendo un agujero" en su sala de máquinas antes de que los marines lo abordasen.