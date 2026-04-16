Trump presiona a Netanyahu para detener sus ataques contra Hezbolá en Líbano y mantener a flote las negociaciones con Irán

Israel considera declarar un alto el fuego temporal en el sur de Líbano, mientras se desarrollan contactos diplomáticos inéditos entre Israel y Líbano desde 1991.

El principal obstáculo en las conversaciones sigue siendo el programa nuclear iraní, con desacuerdo sobre la duración de la moratoria propuesta.

Pakistán actúa como principal mediador y ha intensificado los contactos diplomáticos para impulsar una segunda ronda de negociaciones en Islamabad.

Trump presiona a Netanyahu para que detenga los ataques en Líbano y facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán, el "único mediador" de las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos, como reconoció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intensificó este miércoles los contactos diplomáticos para encauzar la segunda ronda de negociaciones en su capital, Islamabad, la misma ciudad que acogió el pasado sábado la primera toma de contacto directa desde el comienzo de la guerra.

El mariscal de campo paquistaní Asim Munir, un insospechado mediador de paz con galones en el campo de batalla, aterrizó ayer en Teherán para hacer llegar a los líderes iraníes el último mensaje de Washington. Confiado en la habilidad del líder militar, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, le recibió a pie de pista, sonriente.

De forma simultánea, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, tomó otro avión con destino a la ciudad saudí de Yeda, bañada por el mar Rojo. Su visita, la primera parada de una gira por el Golfo, buscaba tranquilizar al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, reticente a firmar la paz con un régimen iraní envalentonado ante la mera idea de su supervivencia.

El canal de comunicación entre Washington y Teherán no se ha visto interrumpido desde que finalizó el pasado sábado la primera ronda de diálogo en Islamabad, según adelantó la agencia Reuters. El encuentro del pasado sábado duró 21 horas. Una maratón diplomática que finalizó sin avances significativos más allá de la voluntad de seguir negociando.

El proceso de paz puede seguir tomando forma tan pronto como este fin de semana. Falta fijar la fecha concreta, pero Trump adelantó el martes en una entrevista con el New York Post que las negociaciones con Irán "podrían producirse en los dos próximos días". "Creo que van a ver dos días asombrosos por delante", reiteró el mandatario estadounidense en otra entrevista con ABC News.

"Creo que [la guerra] está cerca de terminar, sí. Quiero decir, lo veo muy cerca de terminar. Veremos qué pasa. Creo que [los iraníes] quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas", había deslizado una semana antes en Fox Business Network.

El inquilino de la Casa Blanca no considera necesario extender el alto el fuego. Los quince días de tregua vencen el próximo miércoles, y Leavitt desmintió este miércoles que Estados Unidos hubiera pedido ampliar el plazo. La portavoz de la Casa Blanca concedió, sin embargo, que las conversaciones "son productivas y continúan, y esa es la situación en este momento".

"También he visto algunos informes sobre la posibilidad de conversaciones presenciales", añadió Leavitt. "De nuevo, esas discusiones están teniendo lugar, pero nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca, pero somos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo".

El gran escollo de las negociaciones sigue siendo el asunto nuclear. Los negociadores de Estados Unidos, con el cuestionado vicepresidente JD Vance a la cabeza, propusieron suspender durante 20 años toda la actividad nuclear de Irán. Una moratoria que los analistas interpretaron como una cesión.

La delegación iraní ofreció, en cambio, una pausa de entre tres y cinco años, según The New York Times, pero la contrapropuesta no contentó a la delegación estadounidense.

El sur de Líbano

Mientras, la posibilidad de una tregua gana fuerza en el escenario paralelo de Líbano. Benjamin Netanyahu reunió anoche a la cúpula política y militar israelí para sondear la opción de declarar un alto el fuego de carácter temporal —que coincida con el final de la tregua en Irán— para aplacar las presiones de la Administración Trump.

"En Estados Unidos buscan calmar el frente para centrarse en las negociaciones con Irán, de modo que los acuerdos entre las partes puedan desarrollarse sin la sombra de la campaña en Líbano", comentaba una fuente del aparato de seguridad israelí al Canal 12.

Los tentáculos mediáticos de Hezbolá dieron por sentado que Israel aceptaría este mismo miércoles el cese momentáneo de las hostilidades. El optimismo estaba poco justificado porque todavía faltan plazas simbólicas por conquistar para las tropas israelíes. La principal es Bint Jbeil, feudo de Hezbolá.

Hasán Nasrala, el difunto líder del partido-milicia chií, pronunció en esta aldea del sur de Líbano el famoso discurso de victoria tras la retirada israelí de mayo de 2000. Sus palabras quedaron grabadas como la prueba de la mayor derrota militar de la historia reciente del Estado hebreo.

"Estamos, en efecto, a punto de eliminar este gran bastión de Hezbolá", presumió anoche el primer ministro israelí, que confirmó a través de una declaración en vídeo grabada desde su oficina que había pedido a sus tropas que reforzaran "la zona de seguridad" en el sur de Líbano. La orden consiste en ampliar el área bajo ocupación.

Sobre las negociaciones con Irán, Netanyahu volvió a presumir de que es Trump quien le mantiene puntualmente informado y que comparte con el inquilino de la Casa Blanca los objetivos de retirar el material nuclear enriquecido de Irán, eliminar las capacidades de enriquecimiento dentro del país y reabrir el estrecho de Ormuz.

El alto el fuego en Líbano puede coincidir con el renovado proceso diplomático entre estos dos países, supervisado por Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, consiguió reunir el pasado martes en Washington a los embajadores de Israel y Líbano. Era el primer contacto diplomático directo desde 1991.

"Estas negociaciones no han tenido lugar en más de 40 años", declaró anoche Netanyahu, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) arrasan el sur del país de los cedros. "Están ocurriendo ahora porque somos muy fuertes, y los países vienen hacia nosotros, no sólo Líbano".