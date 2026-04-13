Trump atrapado por su guerra: bloquea ahora la salida de Ormuz para que Irán no pueda aprovecharse de su control

Trump considera reanudar bombardeos "limitados" sobre Irán y estudia opciones adicionales al bloqueo para presionar a Teherán.

Irán rechaza que el estrecho esté bloqueado y advierte que responderá a cualquier incursión militar en la zona.

La Quinta Flota estadounidense y grupos de combate de portaaviones han sido movilizados para asegurar el cierre del paso estratégico.

Donald Trump ha ordenado el bloqueo total del Estrecho de Ormuz tras fracasar las negociaciones con Irán en Pakistán.

La situación en Oriente Próximo ha dado un giro radical este domingo. Tras 21 horas de negociaciones infructuosas en Pakistán, Donald Trump ha pasado de la diplomacia al bloqueo total.

Lo que comenzó como un intento de tregua histórica en la capital pakistaní ha terminado con una orden directa a la Marina de los Estados Unidos: cerrar el Estrecho de Ormuz con efecto inmediato. Una medida que comenzará a aplicarse este mismo lunes a partir de las 14.00 horas (en horario peninsular español).

El detonante de esta escalada ha sido el portazo en Islamabad. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, abandonó la mesa de diálogo tras constatar que el régimen iraní no cedía en sus ambiciones nucleares ni en su control del estrecho.

La respuesta de Trump ha sido fulminante: si Irán pretende controlar quién pasa, nadie pasará. Al bloquear la salida de Ormuz, Washington busca arrebatarle a Teherán su principal baza de negociación.

La medida impacta en la estabilidad económica global y supone el cierre preventivo de una vía estratégica para el comercio mundial, en un intento de Trump por neutralizar la influencia iraní sobre el Estrecho.

Despliegue militar

La orden ejecutiva ha movilizado de inmediato a la Quinta Flota de los Estados Unidos, con base en Baréin, reforzada por grupos de combate de portaaviones que ya se encontraban en la región.

Según fuentes del Pentágono citadas por la BBC, las nuevas reglas de enfrentamiento son inusualmente directas.

El propio Trump, en una intervención en Fox News, advirtió que cualquier intento iraní de romper el bloqueo o atacar posiciones estadounidenses será respondido con "fuerza devastadora".

"Cualquier iraní que nos dispare será enviado al infierno", afirmó el mandatario, elevando la tensión. Esta postura busca disuadir a la Guardia Revolucionaria de emplear sus tácticas habituales de guerra asimétrica con lanchas rápidas y minas marinas.

Sin embargo, analistas militares advierten que el riesgo de un error de cálculo o un incidente accidental en una de las zonas con mayor densidad de tráfico naval del mundo es ahora máximo.

"Contamos con dragaminas de última generación, pero también estamos incorporando modelos más tradicionales", declaró Trump, quien aseguró además que el Reino Unido y otros países están enviando apoyo para estas tareas.

Según el presidente, esta intervención es necesaria ante la negativa de Teherán a renunciar a sus "ambiciones nucleares" durante las conversaciones de más alto nivel entre ambos países desde 1979.

La diplomacia de Londres

Sin embargo, la supuesta coalición internacional presenta fisuras importantes. A pesar de las afirmaciones de Trump, el Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, ha evitado confirmar su participación en el bloqueo.

Aunque el Reino Unido coincide en que el Estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a ningún peaje" y respalda la reapertura en pos de la economía global, el portavoz británico evitó mencionar el bloqueo estadounidense.

En su lugar, Londres parece buscar una vía alternativa: "Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación".

Esta ambigüedad refleja el malestar de un Starmer que ha sido criticado durante semanas por Trump por no involucrarse militarmente de forma más activa.

Amenazas de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por EEUU y advirtió a los buques militares de que no se acerquen a la zona.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el Estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas", afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.



Además, advirtió de que "cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente".

Trump considera reanudar los bombardeos

Donald Trump y sus asesores están considerando reanudar los bombardeos "limitados" en Irán para desbloquear la negociación de paz con el país persa, tras no haber logrado un acuerdo, según The Wall Street Journal.

El WSJ, que cita a funcionarios y personas conocedoras de la situación, señala que la Casa Blanca estudia varias opciones adicionales al bloqueo del estrecho de Ormuz y, además de esos bombardeos limitados, considera "reanudar una campaña de bombardeos completa" en Irán.

El diario indica que la campaña de bombardeos completa es "menos probable" por la potencial inestabilidad para Oriente Medio y porque el presidente tiene "aversión a conflictos militares prolongados".

Otra opción sobre la mesa, agrega, es un bloqueo de Ormuz "más temporal mientras presiona a sus aliados a asumir la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro".