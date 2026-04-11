Irán afirma que EEUU ha desbloqueado fondos iraníes retenidos en Catar, pero la Casa Blanca lo desmiente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, llegán a Pakistán para las conversaciones de paz. EE.

Las claves nuevo Generado con IA Irán asegura que Estados Unidos ha acordado liberar fondos iraníes congelados en Catar, aunque la Casa Blanca lo desmiente. Los fondos, valorados en 6.000 millones de dólares y procedentes de ventas de petróleo, llevaban congelados desde 2018 debido a sanciones estadounidenses. Parte de los activos iban a liberarse en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero se mantuvieron bloqueados tras los ataques de Hamás contra Israel. EEUU sostiene que, en caso de liberarse, el dinero solo podría usarse para fines humanitarios bajo estricta supervisión del Departamento del Tesoro.

Irán ha informado este sábado que Estados Unidos ha acordado liberar los fondos iraníes congelados que se encontraban en Catar y otros bancos extranjeros.

Asimismo, el país de los ayatolás ha acogido esta medida con satisfacción y la ha interpretado como una "señal de seriedad" para llegar a un acuerdo con Washington en las conversaciones que están teniendo lugar este fin de semana en Islamabad (Pakistán).

A raíz del descongelamiento de los activos, un alto cargo iraní ha asegurado a Reuters que se garantizaría "el paso seguro por el estrecho de Ormuz", lo que destaca por ser un tema clave en las negociaciones.

La fuente iraní que ha desvelado a la agencia esta información no especificó el valor de los activos que el país liderado por Trump había acordado descongelar.

En cambio, una segunda fuente ha indicado que EEUU había accedido a liberar 6 mil millones de dólares de fondos iraníes congelados que se encontraban en poder del país catarí.

Tras las declaraciones ofrecidas por Irán, desde la Casa Blanca desmienten que hayan acordado liberar activos iraníes.

8 años congelados

Los 6 mil millones de dólares, originalmente congelados en el año 2018, debían liberarse en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre EEUU e Irán.

En cambio, los fondos se congelaron nuevamente por la administración del expresidente Biden tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás.

En aquel momento, los funcionarios estadounidenses afirmaron que Irán no podría acceder al dinero en un futuro previsible e hicieron hincapié en que Washington se reservaba el derecho de congelar la cuenta por completo.

Los activos proceden de las ventas de petróleo iraní a Corea del Sur y habían sido bloqueados en bancos surcoreanos después de que el presidente Donald Trump reimpusiera sanciones a Irán en 2018, durante su primer mandato en la Casa Blanca, y anulara un acuerdo entre las potencias mundiales y Teherán sobre su programa nuclear.

En el marco del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán, mediado por Doha en septiembre de 2023, el dinero fue transferido a cuentas bancarias cataríes.

El intercambio consistió en la liberación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán a cambio de la liberación de los fondos y la liberación de cinco iraníes retenidos en Estados Unidos.

Asimismo, Washington afirmó que el dinero estaba destinado exclusivamente a uso humanitario y que debía distribuirse a proveedores autorizados para la compra de alimentos, medicamentos, equipos médicos y productos agrícolas enviados a Irán bajo la supervisión del Departamento del Tesoro estadounidense.