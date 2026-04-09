El alto el fuego no llega a Líbano: más de 250 muertos en un día mientras denuncian ataques de Israel a clínicas y ambulancias

El sistema sanitario libanés enfrenta graves dificultades por la falta de suministros, ataques directos y la crisis económica que vive el país.

Los bombardeos han destruido infraestructuras civiles, incluidas viviendas y puentes, y han dejado a más de un millón de desplazados.

Israel ha atacado 71 ambulancias, 20 clínicas y forzado el cierre de 6 hospitales, con al menos 54 sanitarios muertos y 145 heridos.

Más de 250 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un solo día tras más de 100 ataques israelíes en el sur del Líbano.

Minutos antes de anunciarse el alto el fuego entre EEUU e Irán, un ataque israelí mataba a 8 personas y hería a 20 en el paseo marítimo de Sidón, en el sur del Líbano. Era el comienzo de la mayor ofensiva desde el 2 de marzo, con más de 100 ataques desde Beirut al valle de la Bekaa.

Más de 250 personas habrían perdido la vida y habría más de 700 heridos según la agencia Reuters, mientras Israel advertía que no respetaría el alto el fuego en Líbano. Hezbolá no se ha pronunciado todavía, pero ha pedido a los desplazados prudencia y no volver a sus hogares.

La guerra también se hace contra el sistema sanitario libanés. En poco más de un mes de ataques, Israel ha atacado 71 ambulancias y 20 clínicas. También ha obligado a evacuar y cerrar 6 hospitales y ha asesinado por lo menos a 54 sanitarios, además de herir a 145 trabajadores de la salud. 12 de ellos han muerto en los ataques de hoy.

Que Israel está aplicando lo aprendido en Gaza no es ningún secreto. El ejército de Tel Aviv comenzó en marzo la demolición de viviendas en aldeas del sur del Líbano tras iniciar la ofensiva terrestre el 16 de marzo al considerarlas “puestos avanzados” de Hezbolá, grupo chií que cuenta con un brazo político y otro militar.

Los ataques al sur de Beirut son constantes y casi diarios desde principios de marzo. El mensaje al atacar hoy distintos puntos del centro de la capital y zonas que normalmente son seguras, como el barrio céntrico de Manara -de mayoría suní- o el paseo marítimo de Corniche, es claro: ningún lugar es seguro.

Hamza (nombre ficticio), taxista de Beirut, afirma haberse salvado "de milagro" de los ataques de esta mañana. Estaba a un kilómetro de uno de los bombardeos, minutos antes había pasado por allí con el coche. Esa ha sido "la distancia entre la vida y la muerte" afirma asustado.

Bombardeos en Beirut. REUTERS/Yara Nardi

El día 5 de marzo, pocos días después de que Hezbolá se incorporase al conflicto regional a favor de Irán, el ministro de finanzas israelí Bezalel Smotrich ya adelantó que "muy pronto Dahiyeh se parecerá a Khan Younis" en el marco de las órdenes de evacuación anunciadas por Israel.

Smotrich también tomó Gaza como referencia a la hora de anunciar la creación de "una zona de seguridad" en los suburbios de Beirut y el sur de Líbanoc, "siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanoun".

Previo al avance de sus tropas Israel ha reducido a escombros localidades enteras con el fin de 'ablandar' el terreno, además de volar los puentes sobre el río Litani que conectan el sur con el resto del país.

El domingo 6 de abril Israel atacó sin previo aviso -en ocasiones emite órdenes de evacuación previas- un edificio residencial en el barrio de Al Miqdad, a las puertas del Dahiyeh. En este ataque murieron cuatro personas y hubo 39 heridos, según la agencia oficial libanesa de noticias, NNA.

Bombardeo en Al Mazraa, Beirut. REUTERS/Yara Nardi

Fatine Hamza, médico especialista de emergencias del hospital público Rafik Hariri, que se encuentra a las puertas del Dahye, asegura a EL ESPAÑOL que los heridos y muertos en el ataque eran civiles.

"El edificio atacado es residencial, y los heridos y muertos eran, en su mayoría, inmigrantes provenientes de África. No llevaban ningún tipo de distintivo o indicio de que pudieran formar parte de Hezbolá", concluye.

15.000 violaciones del alto el fuego

En la guerra en Líbano de finales de 2024, Israel bombardeó infraestructura civil, considerado un crimen de guerra. Durante el alto el fuego posterior, según Naciones Unidas, Israel mató a 127 civiles y violó el alto el fuego cerca de 15.000 veces.

Pero Israel no sólo viola el alto el fuego en Líbano, también lo hace casi a diario en la Franja de Gaza desde octubre de 2025. El asesinato de periodistas y personal médico, así como la demolición de infraestructura civil, son estrategias empleadas en Gaza y que se repiten en Líbano.

El 28 de marzo, los periodistas Ali Shaib, Fátima Ftouni y Mohamad Ftouni fueron asesinados en un ataque directo contra ellos mientras cubrían el conflicto al sur del Litani. En paralelo, Avichay Adraee, portavoz de las FDI, justifica estos ataques a los servicios sanitarios alegando que están siendo utilizados militarmente, hechos que el ministro de seguridad libanés ha negado.

Un vecino de Beirut inspecciona un coche calcinado. REUTERS/Mohamed Azakir

Luna Hammad, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Líbano explica a EL ESPAÑOL que la tarea de los trabajadores de la salud, especialmente en el hospital de Nabatiye de sur del país, es crítica. No sólo debido a la volatilidad de la situación, sino también a la falta de recursos.

Es muy difícil hacer llegar estos recursos y material debido a que "se están produciendo ataques aéreos y escaladas intermitentes, por lo que el acceso por carretera es irregular. Hay rutas dañadas, no es seguro desplazarse e incluso los centros sanitarios y las ambulancias se han visto muy afectados. Existe un mayor riesgo de que se produzcan incidentes", explica.

Los hospitales se enfrentan a verdaderos retos para funcionar "a pesar de que les estamos ayudando incluso con el combustible y con los suministros", prosigue Hammad, aunque no es suficiente para paliar la falta de material y medicinas. Hace un par de semanas, un almacén de medicamentos fue bombardeado cerca del hospital de Tebnine, fronterizo con Israel.

Trabajar y dormir en el hospital

En muchos casos en el sur de Líbano, los familiares viven en los centros médicos y los hospitales junto a sus familiares, dado que el sur del Líbano está bajo órdenes de evacuación y no tienen otro sitio donde quedarse. En la capital son los trabajadores los únicos que duermen en los centros médicos y sus familiares siguen en casa.

En otras ocasiones, "el personal de ambulancias han elegido pernoctar en sus ambulancias e incluso en los pasillos del hospital si hace falta, lejos de sus familias, mientras que sus familiares han sido evacuados o ubicados en lugares más seguros", explica Hammad.

En el caso de los hospitales de Beirut, los trabajadores también duermen en los hospitales, aunque no por motivos de seguridad. "Esto es así para asegurar que están disponibles para trabajar en cualquier momento si se les necesita", explica Hamza.

Destrozos en Al Mazraa, Líbano. REUTERS/Yara Nardi

"Es más necesario aún que nunca mantener el hospital en funcionamiento, y estos necesitan combustible, oxígeno, alimentos y material sanitario, enseres que estamos intentando hacer llegar como podemos", continúa Hammad.

Un sistema de salud bajo asedio

En un estado en quiebra, con una crisis económica endémica y que ha empeorado a raíz del cierre del estrecho de Ormuz y con la inflación subiendo día tras día, a Hamad no le cabe duda de que muchos de los sanitarios que duermen en los hospitales, no lo hacen sólo por compromiso.

"Lo hacen por no tener que pagar el transporte como los taxis o la gasolina, cuyo precio crece día a día mientras los sueldos siguen congelados", explica. Los hospitales de Líbano necesitan también donantes de sangre de forma urgente, y la Cruz Roja libanesa ha hecho un llamamiento.

Por si esto fuera poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha confirmado que entre el 28 de febrero y el 6 de abril murieron 53 personas y resultaron heridas 137 personas en más de 92 ataques a vehículos, personal, almacenes y centros de salud libaneses.

El humo de los impactos en Beirut vistos a distancia. REUTERS/Raghed Waked

"Estos actos no se pueden convertir en la nueva norma. El mundo debe reafirmar, de manera inequívoca, que la protección de la atención sanitaria no es opcional, sino una obligación universal y un indicador de nuestra humanidad colectiva", declaró en un comunicado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Hasta el 7 de abril se han contabilizado por lo menos 1.530 muertos, 4.812 heridos y más de un millón trescientos mil desplazados según el Ministerio de salud pública libanés. El apresurado alto el fuego alcanzada la pasada madrugada entre Washington y Teherán dejan en el limbo y la confusión al Líbano mientras se recrudecen las operaciones de combate.