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Donald Trump, Reuters

Oriente Próximo

Trump accede a suspender los "bombardeos y ataques contra Irán" durante un alto el fuego "bilateral" de dos semanas

La tregua, firmada gracias a la mediación de Pakistán, tiene la condición de que Irán acepte la apertura "completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

El país persa ha anunciado negociaciones con EEUU en Islamabad a partir de 10 de abril en las que usará como base su borrador de acuerdo de 10 puntos. 

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Trump acuerda suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un alto el fuego bilateral de dos semanas.

El alto el fuego está condicionado a que Irán permita la apertura completa y segura del estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones de paz directas en Islamabad para negociar el fin de la guerra en Oriente Próximo.

La propuesta iraní incluye el fin de hostilidades, indemnizaciones, liberación de activos congelados y levantamiento de sanciones.

EEUU e Irán parece que comienzan a entenderse a base de utlimátums y diplomacia. Trump ha cedido ante los medidadores para detener los ataques una hora antes de que expirase el plazo que él mismo había impuesto para cerrar un acuerdo de paz, mientra la República Islámica ha accedido a reunirse de manera directa con EEUU para negociar el fin de la guerra en Oriente Próximo. 

El presidente de Estados Unidos ha anunciado en la noche de este martes la suspensión de los "bombardeos y ataques" contra el país persa durante un "alto el fuego bilateral" de dos semanas, bajo la condición de que en este periodo la República Islámica acepte la apertura "completa, inmediata y segura" el estrecho de Ormuz

Según la CNN, Israel también entraría en este acuerdo de tregua temporal. Sin embargo, minutos después del anuncio, países de la región como Emiratos Árabes han informado de que sus sistemas de defensa aérea seguían funcionando frente a las amenazas procedentes de Irán. 

Sobre la paz, Trump ha señalado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo "definitivo" se encuentra en una "etapa muy avanzada", al considerar que la propuesta de 10 puntos enviada este pasado lunes por Irán es "una base viable sobre la cual negociar". 

Por su parte, Irán ha anunciado que mantendrá conversaciones de paz directas con Estados Unidos en Islamabad, capital pakistaní, para discutir este plan para poner fin a la guerra que avanza ya en su día 39.

Se llevaran a cabo en tierra mediadora a partir del próximo viernes 10 de abril durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades, aunque podrían extenderse si ambas partes llegan a un acuerdo. De lo contrario, Irán asegura que no aceptará el fin del conflicto. 

Esta última contraoferta de Teherán constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, el pago de una indemnización, la liberación de los activos iraníes congelados y el levantamiento de sanciones.

Según medios iraínes, el plan estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" de la Guardia Revolucionaria en este punto clave, el fin de la guerra contra Irán y los grupos aliados y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

Y Trump, según deja ver en su comunicado, podría haberlo aceptado: "Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos en desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo", ha continuado Trump en su mensaje.

Los ultimátums de Trump

Con este alto el fuego, el mandatario republicano acepta la propuesta que le tendía en la mano Pakistán horas antes, solicitándole que detuviese los bombardeos durante dos semanas para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media este país. 

De esta manera, Trump amplía el contrareloj que había marcado para este martes a las 20:00 horas en Washington DC (en España, este miércoles a las 02:00 de la madrugada) para acordar un marco de negociación para la paz o abrir el enclave petrolero. De lo contrario, Trump había amenazado con "desatar el infierno" sobre el país persa y con matar a "una civilización entera"

Se trataba ya del quinto aviso del presidente estadounidense, que en los últimos días ha endurecido progresivamente su discurso contra el régimen de los ayatolás. También avisó de que ordenaría destruir centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras clave de Teherán si no se alcanzaba un acuerdo.

El régimen iraní reaccionó "cortando las conversaciones directas con EEUU" según el Wall Street Journal, llamando a la población a encadenarse en las plantas energéticas y advirtiendo de que, en caso de ataque masivo, tomaría represalias. Contra las tropas estadounidenses en el golfo Pérsico y contra Israel, pero también contra la infraestructura civil y energética de los aliados del Golfo, como Arabia Saudí.

Tras el anuncio, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha confirmado el cese el fuego bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, países de la región como Emiratos Árabes e Israel

Antes de este anuncio, Washington había intensificando sus ataques en territorio iraní en las últimas horas, incluida la estratégica isla de Jark, principal pulmón exportador de petróleo del país.

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