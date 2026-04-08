Trump accede a suspender los "bombardeos y ataques contra Irán" durante un alto el fuego "bilateral" de dos semanas

EEUU e Irán parece que comienzan a entenderse a base de utlimátums y diplomacia. Trump ha cedido ante los medidadores para detener los ataques una hora antes de que expirase el plazo que él mismo había impuesto para cerrar un acuerdo de paz, mientra la República Islámica ha accedido a reunirse de manera directa con EEUU para negociar el fin de la guerra en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado en la noche de este martes la suspensión de los "bombardeos y ataques" contra el país persa durante un "alto el fuego bilateral" de dos semanas, bajo la condición de que en este periodo la República Islámica acepte la apertura "completa, inmediata y segura" el estrecho de Ormuz.

Según la CNN, Israel también entraría en este acuerdo de tregua temporal. Sin embargo, minutos después del anuncio, países de la región como Emiratos Árabes han informado de que sus sistemas de defensa aérea seguían funcionando frente a las amenazas procedentes de Irán.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Sobre la paz, Trump ha señalado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo "definitivo" se encuentra en una "etapa muy avanzada", al considerar que la propuesta de 10 puntos enviada este pasado lunes por Irán es "una base viable sobre la cual negociar".

Por su parte, Irán ha anunciado que mantendrá conversaciones de paz directas con Estados Unidos en Islamabad, capital pakistaní, para discutir este plan para poner fin a la guerra que avanza ya en su día 39.

Se llevaran a cabo en tierra mediadora a partir del próximo viernes 10 de abril durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades, aunque podrían extenderse si ambas partes llegan a un acuerdo. De lo contrario, Irán asegura que no aceptará el fin del conflicto.

Esta última contraoferta de Teherán constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, el pago de una indemnización, la liberación de los activos iraníes congelados y el levantamiento de sanciones.

Según medios iraínes, el plan estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" de la Guardia Revolucionaria en este punto clave, el fin de la guerra contra Irán y los grupos aliados y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

Y Trump, según deja ver en su comunicado, podría haberlo aceptado: "Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos en desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo", ha continuado Trump en su mensaje.

Los ultimátums de Trump

Con este alto el fuego, el mandatario republicano acepta la propuesta que le tendía en la mano Pakistán horas antes, solicitándole que detuviese los bombardeos durante dos semanas para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media este país.

De esta manera, Trump amplía el contrareloj que había marcado para este martes a las 20:00 horas en Washington DC (en España, este miércoles a las 02:00 de la madrugada) para acordar un marco de negociación para la paz o abrir el enclave petrolero. De lo contrario, Trump había amenazado con "desatar el infierno" sobre el país persa y con matar a "una civilización entera".