Al menos 10 muertos cerca de una escuela de Gaza por disparos de una milicia y ataques de drones israelíes

Un joven se inclina sobre el cuerpo del palestino Majdi Aslan, muerto por disparos israelíes, según los médicos, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza , el 6 de abril de 2026. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 10 personas murieron y una veintena resultaron heridas cerca de una escuela en el campamento de Al Maghazi tras disparos de una milicia respaldada por Israel y ataques de drones israelíes. Un trabajador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) falleció durante un incidente de seguridad con el Ejército israelí, lo que provocó la suspensión de las evacuaciones médicas por el cruce de Rafah. El Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 700 muertes por disparos israelíes desde el inicio de la tregua, mientras que Israel contabiliza cuatro soldados muertos en el mismo periodo. Milicias anti-Hamás, algunas apoyadas por Israel, operan en la Franja y han sido acusadas de enfrentamientos con civiles y de robar ayuda humanitaria junto con el ejército israelí.

Al menos diez gazatíes han muerto y una veintena más han resultado heridos este lunes cerca de una escuela ubicada en el campamento de refugiados de Al Maghazi por disparos de una milicia respaldada por Israel y ataques de drones militares, según han confirmado a EFE testigos presenciales y una fuente médica.

Además, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado la muerte de un trabajador de la entidad en Gaza "durante un incidente de seguridad" con el Ejército de Israel, por lo que se han suspendido las evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah hacia Egipto.

Se trata de los últimos actos de violencia que ensombrecen el frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza respaldado por Estados Unidos, en el que ambas partes se acusan de romperlo.

Palestinos inspeccionan los daños tras el impacto de un proyectil israelí en un ciclista, según informaron los servicios médicos, en la ciudad de Gaza , el 6 de abril de 2026. Reuters

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los disparos israelíes han causado la muerte de al menos 700 personas desde que comenzó oficialmente la tregua, mientras que Israel contabiliza cuatro soldados muertos a manos de milicianos en Gaza durante el mismo período.

Nuevos ataques contra civiles

Según han informado los servicios médicos, a primera hora del lunes un ataque aéreo israelí ha matado a un palestino y ha dejado herido a un niño mientras iban en una moto. Las mismas fuentes han informado de que las fuerzas israelíes han matado a otro palestino al abrir fuego contra un vehículo en el centro de Gaza, elevando a al menos 12 los muertos solo este lunes.

Más tarde, algunos palestinos se han enfrentado con miembros de una milicia respaldada por Israel, quienes, según afirmaron, atacaron la escuela en un intento de secuestrar a algunas personas, según informaron médicos y residentes a Reuters.

Según un vídeo difundido tras el incidente por la propia milicia, liderada por Shoqui Abu Nasira, cinco de los fallecidos en Al Maghazi serían presuntos milicianos de Hamás.

Personas reaccionan mientras palestinos transportan heridos tras un ataque israelí frente a una escuela que alberga a personas desplazadas, según personal médico, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza , el 6 de abril de 2026 Reuters

"Hoy llevamos a cabo una operación para perseguir a los militantes de Hamás en el campamento de Al Maghazi. La operación fue un éxito: incautamos armas y abatimos a cinco milicianos. Continuaremos por este camino hasta lograr la victoria, la liberación del pueblo y su regreso seguro a sus hogares", dice este grupo en un vídeo en el que aparecen unos veinte jóvenes armados con cascos y pasamontañas.

Testigos presenciales han relatado a EFE que unos 15 miembros armados de esta milicia han avanzado en dirección a las viviendas de Maghazi, situadas a unos 700 metros de la línea amarilla y han abierto fuego contra civiles "para intimidarlos".

Tras ello, miembros de Hamás han intervenido, mientras que residentes de Maghazi se han defendido lanzando piedras. Entonces, drones israelíes han atacado contra este barrio densamente poblado, habitado principalmente por palestinos desplazados.

Un incidente con la OMS

Las fuerzas militares de Benjamin Netanyahu han matado a Majdi Mustafa Aslan, de 54 años, residente del campo de refugiados gazatí de Al Bureij contratado para prestar servicios a la OMS en el enclave palestino.

En un mensaje en X, Adhanom Ghebreyesus aseguró que la víctima era una persona "contratada para prestar servicios a la OMS" en el enclave palestino y dijo que la organización está "devastada" por la noticia.

Previamente a la confirmación por parte de la OMS, fuentes médicas del hospital Mártires de Al Aqsa y personal de la entidad han informado de esta muerte, asegurando que se trataba del conductor de un vehículo de la entidad y señalando al Ejército de Israel como responsable del ataque.

El Ejército israelí ha asegurado a EFE que el auto avanzaba "sin distintivos" por lo que fue considerado una "amenaza": alegan, sin aportar pruebas, que el conductor "ha acelerado" hacia las fuerzas armadas antes de que estas le dispararan.

Sin embargo, Raed Aslan, uno de los pasajeros que ha sobrevivido al ataque, ha relatado que los vehículos mostraban el logotipo de la OMS "por todas partes", según el testimonio recogido por periodistas en Jan Yunis.

A pesar de ello, Adhanom Ghebreyesus no ha mencionado a Israel en su mensaje y ha agregado que "el incidente está bajo investigación".

.@WHO is devastated to confirm that a person contracted to provide services to the Organization in Gaza was killed today during a security incident.



Two WHO staff members were present but were not injured.



We extend our condolences to the family, loved ones, and colleagues… pic.twitter.com/REuhPTLZKD — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2026

El vehículo atacado formaba parte de un convoy médico que transportaba a enfermos gazatíes hasta el cruce de Rafah, única salida del enclave ocupado para recibir tratamiento en otros países, ya que Israel no permite evacuaciones médicas a Jerusalén o Cisjordania.



En su mensaje, el director de la OMS confirmó que las "evacuaciones médicas quedan suspendidas hasta nuevo aviso" y pidió protección para los trabajadores humanitarios en Gaza.

Las milicias en la Franja

La presencia de milicias anti-Hamás es habitual en la Franja, e Israel incluso llegó a reconocer que desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, había apoyado a otros grupos con el supuesto objetivo de desestabilizar a Hamás.



Una de las más conocidas es la de Yaser Abu Shabab, líder de una milicia gazatí anti-Hamás asentada en el sur de Rafah, dentro de la zona controlada por Israel, cuyos hombres, según testigos, participan en las interrogaciones de los palestinos que regresan a Gaza por el cruce de Rafah.



Esta milicia fue acusada por el Gobierno de Hamás de robar la escasa ayuda humanitaria que entraba a la Franja de Gaza en connivencia con el Ejército israelí.