Irán corta el diálogo directo con EEUU tras amenazar Trump con que "una civilización entera morirá esta noche"

El presidente estadounidense Trump mira su reloj durante un evento en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenaza a Irán con la destrucción de una civilización si no acepta el acuerdo de paz y reabre el estrecho de Ormuz. Irán rompe el diálogo directo con Estados Unidos en respuesta a las amenazas, aunque mantiene conversaciones a través de intermediarios como Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudí. Trump advierte que destruirá infraestructuras clave iraníes si no se restablece el tráfico en Ormuz; Irán responde movilizando a la población para protegerlas. Irán advierte que, si es atacado, toda la región, incluida Arabia Saudí, podría quedar sin electricidad y que sus aliados cerrarían el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado este martes la presión sobre Irán y ha advertido de que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás" si el régimen de los ayatolás no acata el ultimátum para aceptar un acuerdo de paz que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El quinto —y a priori último y definitivo— plazo anunciado por el mandatario expira esta noche, a las 20:00 horas en Washington (las 2:00 de la madrugada, hora española). "Será uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", ha escrito.

En el mismo mensaje, difundido en su red social Truth, el mandatario también ha dejado espacio para cierta moderación. "Ahora que tenemos total y completo cambio de régimen, en el que mentes distintas, más inteligentes y menos radicalizadas se imponen, puede que algo revolucionariamente maravilloso pueda pasar, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche", ha continuado.

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En respuesta a estas amenazas, Irán ha cortado la comunicación diplomática directa con Estados Unidos, según funcionarios de Oriente Próximo citados por el Wall Street Journal. Se trataría, en realidad, de un gesto "de desaprobación y de desafío" más bien simbólico.

Y es que, por el momento, la única constatación de contactos son los mensajes que, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha estado recibiendo del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, aunque insiste en que no constituyen "negociaciones", tal y como declaró a la cadena qatarí Al Jazeera.

Continúan, eso sí, las conversaciones a través de los intermediarios, de acuerdo con el WSJ. En las últimas horas, Pakistán, que ha estado sirviendo de enlace entre Teherán y Washington en un intento por negociar el cese de las hostilidades entre ambas partes, ha confirmado que las negociaciones continúan. Un esfuerzo diplomático, basado en el intercambio de propuestas entre Witkoff y Araqchi, en el que también han participado Turquía, Egipto y Arabia Saudí.

El medio de comunicación estatal iraní Theran Times, ha ratificado a través de X que "los canales diplomáticos e indirectos de diálogo con EEUU no están cerrados".

La oscuridad total

En paralelo, Trump ha amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite la plena reanudación del tráfico en el estrecho, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz. Como respuesta, este martes el Gobierno iraní ha llamado a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de estas infraestructuras.

Y eso no es todo. Según ha advertido a la agencia Reuters una fuente iraní de alto rango, que ha pedido permanecer en el anonimato, si Washington ataca las centrales eléctricas de Irán "toda la región y Arabia Saudita caerán en la oscuridad total" por los ataques de represalia.

A medida que se acerca el fin del plazo, Estados Unidos e Israel han intensificado sus ataques sobre Irán, especialmente sobre la isla de Jark, principal centro de exportación de petróleo del país. Al mismo tiempo, según la misma fuente de Reuters, las partes siguen intercambiando mensajes a través de Pakistán, pero Teherán ha avisado de que será inflexible mientras Washington siga exigiendo su "rendición bajo presión".

"Si la situación se descontrola, los aliados de Irán también cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb", ha añadido. Este es otro de los puntos más estratégicos del comercio mundial. Este paso marítimo conecta el mar Rojo, al norte, con el golfo de Adén, al sur, en el océano Índico. Es, en otras palabras, la principal puerta de acceso entre Europa y Asia a través del canal de Suez.