Trump promete "un infierno" sobre Irán el lunes si no abre Ormuz: frenética búsqueda del piloto para que no sea un rehén

Irán mantiene su estrategia de usar rehenes como táctica de presión, recordando la histórica crisis de 1989 y aumentando la incertidumbre en el conflicto actual.

El cierre del estrecho de Ormuz ha agravado la crisis energética mundial, afectando especialmente a la economía global y a Estados Unidos.

La búsqueda del piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de un F-15 es ahora el eje de la tensión, con una recompensa iraní de 76.000 dólares por pistas.

Donald Trump ha dado un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas o enfrentarse a represalias.

La guerra de Irán ha vuelto a dar un giro con el nuevo ultimátum de Donald Trump al régimen de Irán.

El lunes es su fecha límite para abrir el estrecho de Ormuz: "Quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos", sentenciaba este sábado el mandatario.

Un aviso que ha lanzado después de que uno de los dos tripulantes del avión F-15 derribado este viernes todavía no haya aparecido.

Pero la gran incógnita está en cómo podría cambiar este suceso el transcurso de la guerra a partir de ahora. Si Irán logra capturarle antes de que lo encuentre la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Donald Trump estaría en una encrucijada.

Por eso, la Guardia Revolucionaria ha ofrecido 76.000 dólares como recompensa por pistas sobre su paradero.

Mientras tanto, Trump evita adelantar acontecimientos y ganar tiempo. No quiere ni imaginarse la posibilidad de que los ayatolás tuvieran en su poder al piloto y que lo usaran como moneda de cambio para ejercer presión.

No hay que olvidar que esta guerra la inició precisamente Trump con Netanyahu el pasado 28 de febrero y en poco más de un mes el conflicto parece no tener fin. Al menos no en un corto plazo de tiempo. Y ahora la tensión gira en torno a este militar.

De momento, el presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre cuál sería su respuesta o qué pasaría en caso de que Irán presionase tras hacerse con el soldado. "Esperemos que eso no pase", afirmó contundente en su última aparición pública.

Eso sí, ha tomado la delantera en suelo estadounidense con el arresto de la sobrina y la sobrina nieta del militar iraní, Qassem Soleimani, muerto en los ataques de febrero. Ambas vivían en Los Ángeles con estatus de residentes permanentes legales, algo que les ha retirado la administración Trump.

La crisis de los rehenes

El afán por encontrar a este aviador desaparecido desde el pasado viernes se está convirtiendo en la nueva pieza clave del enfrentamiento.

En esa pugna por ver quién encuentra antes al piloto perdido, es inevitable no recordar la crisis de los rehenes de Irán en 1989 que marcó décadas de hostilidades entre ambos países.

Zona en la que se busca al piloto de EEUU desaparecido en Irán.

En ese momento un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron a 52 norteamericanos secuestrados durante 444 días.

Un acontecimiento que supuso un punto de inflexión.

A partir de ahí, Irán pudo comprobar el poder de las personas como moneda de cambio en cualquier conflicto para ejercer más daño sobre sus enemigos y poder conseguir ciertas ventajas o concesiones.

Desde entonces Irán ha usado esta táctica como un arma de guerra más.

Las detenciones de estadounidenses o ciudadanos europeos han sido una constante para conseguir dinero o excarcelaciones de sus propios ciudadanos recluidos en otros países.

Lo que Trump no podía imaginar es que algo así podría ocurrirle a su administración en la guerra de Irán.

Por eso, ha evitado pronunciarse. Pero si se tira de hemeroteca, en 1980 él mismo afirmó con cierta ligereza: "Que este país se quede de brazos cruzados y permita que un país como Irán mantenga a nuestros rehenes, a mi parecer, es un horror, y no creo que lo harían con otros países".

Sin embargo, más de cuarenta años después la situación podría volver a repetirse de tomar ventaja los iraníes y conseguir hacerse con el piloto.

Un escenario que pondría contra las cuerdas a Estados Unidos en este conflicto porque podría usar este hecho como un hito en la guerra con claros fines propagandísticos.

Y, es que, una vez más Irán está demostrando que tiene capacidad de respuesta y que, a pesar de los ataques, todavía no está cerca de la rendición. Tampoco Estados Unidos de gozar de una superioridad en el conflicto que le permita poner fin en el corto plazo.

La clave de Ormuz

El estrecho de Ormuz ha sido la clave del conflicto desde el inicio de los ataques.

Una quinta parte del petróleo a nivel mundial pasan por este estrecho y, por eso, su cierre tras los ataques ha provocado un estrangulamiento de la economía de todo el globo.

La reducción del flujo de petróleo y de gas natural por este estrecho está generando una crisis energética mundial que deja una inflación disparada.

Esta presión también está afectando a Estados Unidos. Todo esto unido con la presión por el piloto desaparecido han provocado que Donald Trump haya dado un ultimátum al régimen iraní.

El lunes es su fecha límite para reabrir este paso, pero parece que en Irán no piensan cumplir con este plazo.

Lo que supone un nuevo cambio de guion con lo que Trump venía marcando esta última semana y una nueva contradicción en su discurso y en el transcurso de esta guerra.

El miércoles decía que tenían que ser los países "que reciben petróleo directamente a través del Estrecho de Ormuz los que deben velar por ese pasaje".

Además parecía optimista con el fin del conflicto y confiaba que se reabriese "de forma natural" una vez que terminase el conflicto en unas semanas.

Todo ello en un mensaje muy positivo, a pesar del rechazo de que ya había sufrido un revés por parte de Irán al rechazar el plan de 15 puntos propuesto por la Casa Blanca.

Aunque el viernes su discurso era más laxo y el presidente planteaba que "con un poco más de tiempo, podremos abrir el Estrecho de Ormuz, coger petróleo y hacer fortuna".

Sin embargo, parece que todo ha cambiado con el derribo de las dos aeronaves estadounidenses, la búsqueda del piloto y la creciente presión económica, también sobre Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se ha permitido caricaturizar a los estadounidenses y a la ofensiva de Trump.

"Tras derrotar a Irán 27 veces seguidas, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha pasado de ser un cambio de régimen a un simple "¿Alguien puede encontrar a nuestros pilotos?¡Guau!¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios", ironizaba Ghalibaf.

Por eso, la tensión está presente y la mirada puesta en este lunes con los nuevos ataques o acciones que pueda emprender el mandatario estadounidense sobre territorio iraní.