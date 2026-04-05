EEUU rescata a su segundo piloto en una batalla nocturna con cientos de comandos: estaba herido y oculto con una pistola para eludir a los iraníes

Las claves nuevo Generado con IA EEUU rescató a su segundo piloto tras el derribo de un caza F-15 en Irán, en una operación nocturna con cientos de comandos. El piloto, herido y oculto en las montañas iraníes con solo una pistola, logró evadir a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas. Irán afirma haber frustrado el rescate y asegura que alcanzó varios helicópteros y un avión estadounidense, mientras que EEUU sostiene que la misión fue exitosa. La operación de rescate movilizó recursos militares, inteligencia y apoyo local, siendo considerada una de las más complejas de la historia estadounidense.

Por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio el pasado viernes.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido hasta este domingo.

Durante el tiempo que estuvo en paradero desconocido se desató una búsqueda frenética por parte de ambos países que ha concluido esta mañana, cuando Donald Trump ha anunciado a través de un mensaje en Truth Social que el ejército de EEUU había conseguido rescatarlo con vida.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", dice Trump en su mensaje.

Por su parte, Irán ha desmentido a Estados Unidos poco tiempo después del anuncio de su presidente y ha asegurado que frustró el intento de rescate del segundo piloto y que, además, alcanzaron varias aeronaves, "incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130".

Si bien, y bajo la versión estadounidense, la misión de rescate ha sido completada con éxito, no ha estado exenta de peligro. Ya que se llevó a cabo una arriesgada intervención en la noche de este sábado "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán".

"Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo. ¡Simplemente no sucede!", precisó el mandatario estadounidense.

Se produjo una carrera a contrarreloj en la que Irán ofreció 100.000 millones de riales (76.000 dólares estadounidenses), así como un "reconocimiento especial" como jugosa recompensa para quien entregara con vida al "piloto estadounidense criminal".

Y al mismo tiempo, Trump desplegó una operación de búsqueda de gran envergadura, que permitió que el Equipo 6 de los Navy SEAL rescatara con vida al piloto.

Irán derriba un F-15 de EEUU durante una misión de combate

En esta arriesgada misión han participado cientos de efectivos de operaciones especiales y otros miembros del Ejército. Y según señalan desde la Casa Blanca "ni un solo estadounidense resultó muerto o herido".

Sin embargo, el piloto rescatado —un coronel de la Fuerza Aérea— sí ha "sido gravemente herido" por lo que ha sido trasladado en avión a Kuwait para recibir atención médica.

El presidente de EEUU realizó otra publicación en su red social en donde tildó la operación como "¡una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!". Asimismo, avisó de que dará una conferencia de prensa, "junto con los militares, en la Oficina Oval, este lunes" 6 de abril "a la 1:00 p.m".

Tras las montañas

Tras derribar Irán en su territorio al F-15E Strike Eagle y rescatar EEUU a uno de los pilotos, el segundo permaneció oculto tras las líneas enemigas con poco más que una pistola para defenderse.

Tras eyectarse del avión, el oficial se refugió en una grieta de la montaña, y durante un tiempo su ubicación fue desconocida tanto para las fuerzas estadounidenses que trataban de rescatarlo como para las iraníes que intentaban capturarlo.

La CIA puso en marcha una operación de engaño para despistar a las fuerzas iraníes, haciéndoles creer que el aviador ya había sido evacuado y abandonaba el país en un convoy terrestre, según ha explicado un alto funcionario al New York Times.

Posteriormente, la agencia logró localizar su escondite y transmitió la información al Pentágono, que organizó la misión de rescate.

Zona en la que se busca al piloto de EEUU desaparecido en Irán.

La operación movilizó a cientos de efectivos de fuerzas especiales y distinto personal militar, así como decenas de aviones de combate y helicópteros estadounidenses, además de capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otro tipo.

El aviador logró evadir a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas e incluso escaló una cresta de 2.134 metros, según la versión que ha dado un alto mando militar al New York Times.

Aviones de ataque estadounidenses bombardearon y abrieron fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos alejados de la zona donde se ocultaba y cuando los comandos se aproximaron, efectuaron disparos para contener a las fuerzas iraníes, aunque no se produjo un enfrentamiento directo, añadió la misma fuente.

El militar contaba con una baliza y un sistema de comunicaciones seguras para coordinar su rescate, aunque limitó su uso para evitar que las fuerzas iraníes detectaran su señal.

Un alto cargo militar estadounidense describió la operación al New York Times como una de las más complejas y exigentes en la historia de las fuerzas especiales del país. Y ello debido al terreno montañoso, las heridas del aviador y la rapidez con la que las fuerzas iraníes se desplegaron en la zona.

En un giro inesperado tras el rescate, dos aviones de transporte destinados a evacuar a los comandos y a los aviadores quedaron inutilizados en una base remota en Irán.

Los mandos optaron por enviar tres aeronaves adicionales para extraer a todo el personal y decidieron destruir los dos aparatos averiados para evitar que cayeran en manos iraníes.

El F-15E fue abatido en una región iraní donde existe una notable oposición al régimen, lo que pudo facilitar que el aviador recibiera ayuda de la población local para encontrar refugio.

Irán desmiente a EEUU

Irán afirmó este domingo que frustró el intento de Estados Unidos de rescatar al piloto del caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

Desde el régimen iraní afirman que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria iraní acusa a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.