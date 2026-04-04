Irán asegura que Ormuz no volverá a ser un paso libre de navegación: recaudará 100.000 millones anuales con peajes

Las claves nuevo Generado con IA Irán impondrá peajes a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, buscando recaudar hasta 100.000 millones de dólares anuales. El Parlamento iraní ha aprobado un plan que veta el paso de buques de países considerados enemigos, incluyendo Estados Unidos e Israel. La Guardia Revolucionaria controlará la seguridad y las autorizaciones de paso, permitiendo principalmente el tránsito de barcos con ayuda humanitaria y bienes esenciales. Barcos de países como China, Rusia, India, Irak y Pakistán han conseguido cruzar el estrecho tras negociaciones diplomáticas con Irán.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz y el desgaste que supone llevar 36 días de guerra, el conflicto en Oriente Próximo amenaza con hacer un daño persistente a la economía mundial.

Ormuz es un enclave estratégico y los iraníes han decidido que nada volverá a ser como antes. Las autoridades del régimen van a imponer restricciones a las naves que quieran cruzar el estrecho. Una medida con la que buscan recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales a través de peajes.

Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes", ha declarado el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi.

Ha sido esta misma semana cuando Goudarzi ha anunciado el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que "la gestión de esta importante vía fluvial está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar".

Plan de gestión

Fue a finales de marzo cuando el Parlamento iraní aprobó el llamado Plan de Gestión del estrecho de Ormuz, el cual oficializa un sistema de peajes para los buques que quieran navegar por ese paso comercial estratégico por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Por un lado, veta el tránsito de barcos de países considerados enemigos o que apliquen sanciones unilaterales contra la República Islámica.

Incluyendo una prohibición expresa del paso de buques de Estados Unidos e Israel, así como restricciones adicionales para barcos de países que apliquen o participen en acciones consideradas hostiles por Teherán.

Por otro lado, busca recaudar unos 100.000 millones de dólares anuales a través de peajes —una cantidad superior a los ingresos que obtiene por las ventas de petróleo—, según la agencia afín al régimen Tasnim.

Aunque el texto no se ha hecho público íntegramente, los detalles revelados por las agencias estatales de noticias iraníes apuntan a un sistema tarifario que puede incluir pagos por tránsito, tasas medioambientales y cobros por servicios de seguridad, escolta y practicaje (asesoría de rutas).

El proyecto de ley no fija todavía las tarifas que deberán pagar los buques, pero la agencia Tasnim afirmó que se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el canal de Suez.

Bajo el nuevo esquema, la Guardia Revolucionaria de Irán pretende consolidarse como la única autoridad encargada de la seguridad de la navegación en el estrecho, así como de fijar las normas relativas a rutas seguras, servicios de pilotaje y exigencias técnicas para los buques.

La iniciativa legislativa prevé además un marco jurídico compartido con Omán, que controla la orilla opuesta de Ormuz, con el objetivo de coordinar cuestiones técnicas y dotar de cobertura legal al nuevo sistema de control impulsado por Teherán.

El texto todavía debe ser aprobado por el pleno y, previsiblemente, recibir el visto bueno del Consejo de Guardianes antes de entrar plenamente en vigor.

Mercancías esenciales

Tras el anuncio del portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, la Guardia Revolucionaria ha comenzado a emitir este sábado autorizaciones de paso por el estrecho para los buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad.

"Los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán", ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim.

El mensaje viene acompañado de un documento oficial del Ministerio de Agricultura iraní que menciona "especialmente bienes de primera necesidad e insumos para el ganado".

Durante las últimas semanas, el país persa autorizó una apertura selectiva del estrecho lo que ha permitido el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

Algunos petroleros y buques mercantes vinculados a países asiáticos lograron cruzar tras negociaciones diplomáticas y bajo un esquema estrictamente controlado por la República Islámica, mientras el tránsito de barcos occidentales sigue siendo residual.

"A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso, como a China, Rusia, India, Irak y Pakistán", aseguró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Al menos tres buques vinculados a China –entre ellos el Indian Ocean y Arctic Ocean de la estatal Cosco– y dos petroleros de la India han logrado navegar el estrecho tras conversaciones diplomáticas de alto nivel, reveladas por los ministerios de Exteriores de esos países.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

No obstante, el portavoz parlamentario iraní ya ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que "el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial".