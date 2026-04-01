Irán se parte en dos: los políticos se abren a terminar la guerra pero la Guardia Revolucionaria pide atacar empresas de EEUU

La falta de coordinación interna y el temor a ataques dificultan la toma de decisiones entre los líderes iraníes, mientras crecen tensiones entre políticos y militares.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar grandes empresas estadounidenses de tecnología y defensa en Oriente Próximo.

El gobierno iraní muestra disposición a terminar el conflicto si recibe garantías sólidas de que no habrá futuros ataques de EEUU o Israel.

Irán reconoce contactos directos y a través de intermediarios con Estados Unidos para buscar una salida negociada a la guerra.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, confesó este martes que recibe mensajes "directos" de Steve Witkoff, el inversor inmobiliario neoyorquino reconvertido en enviado especial de Donald Trump para Oriente Próximo.

"Se han intercambiado mensajes entre Irán y Estados Unidos, tanto de forma directa como a través de amigos en la región", reconoció el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con la cadena Al Jazeera.

Es la primera confirmación por parte de Irán de que las partes mantienen contactos regulares para encontrar una salida negociada a la guerra, que según Trump "se acerca a su final".

En la mañana del martes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, había adelantado que las negociaciones con Irán estaban "ganando fuerza" y que los próximos días serían decisivos.

Araqchi evitó elevar los contactos a la categoría de negociaciones, y aclaró que Teherán sigue sin dar respuesta al plan de paz de 15 puntos de la Casa Blanca.

"Todos los mensajes se transmiten a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o son recibidos por él, y hay comunicaciones entre los organismos de seguridad", enfatizó el diplomático iraní, que quiso subrayar que la República Islámica tampoco ha presentado "ninguna propuesta ni condiciones" para poner fin a la guerra.

Araqchi tampoco se mostró confiado en que el diálogo con Washington pudiera llegar a buen puerto porque "el nivel de confianza es cero", y dejó claro que Irán no se conformaría con un alto el fuego, sino que sólo contempla el cese definitivo de las hostilidades.

En la citada entrevista con Al Jazeera, sin embargo, el ministro iraní de Exteriores acabó dando la razón a Trump al decir que "el estrecho de Ormuz puede ser una vía marítima pacífica para el uso pacífico de buques de países de todo el mundo".

El inquilino de la Casa Blanca había declarado unas horas antes que el cuello de botella se reabriría de forma automática tras la retirada militar de Estados Unidos.

Araqchi no fue el único líder político iraní que exhibió un tono conciliador. El presidente Masud Pezeshkian también reafirmó que Irán tiene la "voluntad necesaria" para poner fin a la guerra, pero sólo si se cumplen una serie de "condiciones esenciales" y los suyos reciben "garantías sólidas" de que Estados Unidos o Israel no atacarán en el futuro.

La postura del dirigente reformista y su ministro Araqchi chocan, sin embargo, con el pronunciamiento de la Guardia Revolucionaria, que amenazó a través de un comunicado con atacar a las grandes empresas tecnológicas y de defensa de Estados Unidos que operan en Oriente Próximo, a las que acusó de participar en la ofensiva.

En la lista de potenciales represaliados figuran compañías del tamaño de Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, Tesla o Boeing.

"Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están, y estaban, preparadas para frenar cualquier ataque de Irán, como lo demuestra la caída del 90% en los ataques con misiles balísticos y drones por parte de ese régimen terrorista", intentó tranquilizar la Casa Blanca.

Desarticulado

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los países occidentales tienen indicios para pensar que los líderes iraníes que sobreviven a la guerra tienen problemas para comunicarse y no pueden mantener reuniones presenciales.

Temen que Estados Unidos o Israel intercepten sus comunicaciones y los conviertan en objetivo de ataques aéreos, y eso dificulta la coordinación entre las distintas ramas del régimen y limita la toma de decisiones.

Bien es cierto que, según The New York Times, Irán estableció antes de la guerra un sistema de control descentralizado que permite a los comandantes locales de las distintas regiones del país tomar sus propias decisiones sobre los ataques, incluso sin recibir órdenes directas de Teherán.

Además, Trump parece haber descartado la posibilidad de forzar un cambio de régimen, hasta el punto de asegurar que ese objetivo ya se ha cumplido.

"Son personas distintas de cualquiera de las que se hubiera oído hablar antes y, francamente, han sido más razonables. Así que hemos tenido un cambio de régimen total, más allá de lo que nadie hubiera considerado posible", declaró la pasada semana a la CBS.

"Puede que no estemos asistiendo a un cambio de régimen, sino a un cambio dentro del propio régimen que podría generar una realidad estratégica significativamente peor que la existente antes de la guerra", advierte el analista Danny Citrinowicz, investigador no residente del Atlantic Council.

El especialista considera probable el surgimiento de “un liderazgo más joven, más radical y más vengativo, potencialmente dominado por elementos de línea dura dentro de la Guardia Revolucionaria y carente de contrapesos internos significativos”.