Trump insta a sus aliados a comprar petróleo a EEUU y sopesa acabar la guerra sin reabrir Ormuz: "Id vosotros"

Miembros de los medios de comunicación levantan la mano para hacer preguntas durante una rueda de prensa ofrecida por el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump insta a sus aliados a comprar petróleo a Estados Unidos y les exige implicarse más en el conflicto con Irán. Trump critica a Reino Unido y Francia por no apoyar una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán. El presidente de EE.UU. plantea acabar la guerra sin reabrir Ormuz y sugiere que sus aliados lideren futuras operaciones. El Pentágono informa de 200 ataques estadounidenses recientes en Irán, incluyendo uno contra un arsenal en la provincia de Isfahán.

Hacer negocios, incluso en tiempos de guerra. Ese ha sido uno de los principales afanes de Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca. Convertir cada conflicto en una oportunidad de trato, concesión o contrato. Lo dejó claro con Ucrania, después con Venezuela y ahora con Irán.

No es la primera vez desde que comenzó la guerra en Irán hace ya cinco semanas, que el presidente de Estados Unidos airea sus objetivos comerciales, ya que en numerosas ocasiones ha vendido la idea de que quiere "quedarse con el petróleo" iraní o "extraer su uranio". Pero este martes, sin embargo, el mandatario ha ido un paso más allá y se ha dirigido a otros de sus potenciales "clientes": sus aliados, a quienes ha reprochado su escasa implicación en el conflicto para "decapitar a Irán".

En concreto, ha recriminado a países como Reino Unido y Francia que no hayan apoyado una operación militar para reabrir el estrecho de Ormuz —bloqueado por la Guardia Revolucionaria iraní— y permitir así la salida del petróleo de los países del Golfo.

"Tengo una sugerencia para vosotros: número 1, comprad petróleo a EEUU, tenemos de sobra, y número 2, armaos de valor, id al estrecho y ¡TOMADLO!", ha escrito en una publicación en Truth Social. "Tendréis que empezar a aprender cómo luchar por vosotros mismos, EEUU no estará ahí para ayudaros más, tal y como vosotros tampoco habéis estado", ha afirmado el mandatario.

"Coged vuestro propio petróleo", ha concluido. Lo cierto es que, más allá de la bravuconería, Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo. Por ello apenas ha visto afectado su suministro por el bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque éste sí ha contribuido, en plena crisis energética global, a encarecer aún más el precio de los hidrocarburos.

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El mensaje de Trump se alinea con una información publicada hoy mismo por The Wall Street Journal que sugería que el mandatario podría dar carpetazo a la guerra incluso sin conseguir la reapertura del cruce marítimo estratégico. La idea sería, sostiene el rotativo, dejar para más adelante una operación para desbloquear la vía marítima porque esta, calculan sus asesores, podría extenderse de cuatro a seis semanas.

De acuerdo con este informe, la primera opción de Trump sigue siendo abrir el estrecho mediante la negociación con el régimen iraní. Si esto no funciona, la segunda opción sería exigir que sus aliados, especialmente los estados del Golfo y la OTAN, lideren las operaciones para reabrir el estrecho.

"200 ataques dinámicos"