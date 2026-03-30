Los últimos ataques de Irán contra Israel y países del Golfo contradicen a Trump: Teherán todavía tiene poder ofensivo

Las fuerzas iraníes han adaptado sus tácticas y amenazan con responder duramente ante una intervención estadounidense, mientras Trump mantiene negociaciones y fija ultimátums.

La precisión y letalidad de los ataques iraníes han aumentado, afectando a áreas civiles en Israel y desafiando los sistemas de defensa antiaérea.

El Pentágono prepara posibles incursiones terrestres en Irán y ha reforzado su presencia militar en la región con el envío de más tropas y buques.

Irán mantiene su capacidad ofensiva y ha lanzado misiles contra Israel y países del Golfo, contradiciendo las afirmaciones de Trump sobre la destrucción de su arsenal.

La narrativa de la Casa Blanca ha chocado de frente con la realidad en los cielos de Oriente Próximo.

Mientras Donald Trump asegura que las capacidades ofensivas de Irán han sido "borradas del mapa", la lluvia de misiles sobre objetivos estratégicos en Israel y el Golfo Pérsico cuenta una historia distinta.

Teherán no solo conserva su poder de fuego, sino que está demostrando una resiliencia técnica que pone en entredicho la eficacia de la ofensiva estadounidense.

A un mes de que estallara el conflicto el pasado 28 de febrero, el Pentágono ha comenzado a diseñar lo que podría ser la fase más crítica de la guerra.

Según informes del Washington Post, el mando militar estadounidense prepara planes para una incursión terrestre en territorio iraní que se prolongaría durante varias semanas.

Esta operación, que se aleja de una "invasión a gran escala" convencional, consistiría en múltiples operativos quirúrgicos ejecutados por una combinación de fuerzas de Operaciones Especiales y tropas de infantería.

El despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 marinos adicionales, aeronaves de transporte y unidades tácticas, refuerza la tesis de una escalada inminente.

Marineros e infantes de la marina estadounidense a bordo del USS Tripoli. U.S. Central Command

Esta movilización se suma a los informes de The Wall Street Journal y Axios sobre el posible envío de otros 10.000 soldados a la región, elevando la presión militar a niveles no vistos desde la invasión de Irak en 2003.

La eficacia de Irán

Esta persistencia militar se traduce en una presión constante sobre la población civil.

En Israel, millones de personas dependen diariamente de la red de búnkeres antiaéreos ante la frecuencia de las alarmas.

Refugio antiaéreo en las tiendas del Dizengoff Center en Tel Aviv, Israel EFE

Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que un proyectil alcanzó un vehículo en una zona residencial mientras varios civiles intentaban ponerse a salvo.

🇮🇷⚔️🇮🇱 | Un misil Iraní lanzó sub-municiones sobre Tel Aviv y alrededores.



Una cámara de seguridad grabó el momento en que una sub-munición golpeó un vehículo en la ciudad de Kfar Qasim a 20 kilómetros de Tel Aviv, Israel.



El terror en el que deben de vivir pic.twitter.com/FKeYAfCarN — Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) March 27, 2026

La letalidad de la ofensiva ha escalado con el empleo de armamento especializado, incluyendo misiles equipados con ojivas de racimo.

Estos proyectiles, diseñados para dispersar múltiples submuniciones sobre áreas extensas, representan un desafío técnico crítico para los sistemas de interceptación.

Su uso en zonas densamente pobladas aumenta significativamente el riesgo de bajas civiles y dificulta las labores de protección de la defensa antiaérea al multiplicar los focos de explosión en un solo lanzamiento.

Para expertos en asuntos exteriores, el volumen de proyectiles lanzados no es tan determinante como la precisión alcanzada.

Kelly A. Grieco, investigadora del Stimson Center, señala en una entrevista para el New York Times que la tasa de aciertos de Irán se ha duplicado desde el 10 de marzo.

Este incremento sugiere que el ejército estadounidense pudo confundir una disminución temporal de la actividad con una reducción real de la capacidad.

En lugar de haber sido destruidos, los activos iraníes habrían sido reposicionados para integrar nueva información de inteligencia y reconocimiento.

"Hay indicios de que no tenemos un adversario derrotado, sino uno que se está adaptando", explica Grieco.

Mientras la administración Trump enfatiza cifras de destrucción cercanas al 90%, los datos de fuentes abiertas muestran una estrategia de optimización de objetivos.

Un ejemplo de esta precisión ocurrió este fin de semana, cuando un misil impactó en la ciudad de Dimona, a solo 16 kilómetros del reactor nuclear de Israel, uno de los emplazamientos más protegidos del mundo, causando decenas de heridos.

El pulso de Trump

Pese al despliegue de activos militares, la decisión final depende de Donald Trump, quien mantiene un discurso de victoria mientras evalúa los riesgos políticos de una intervención.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha subrayado que la labor del Pentágono es ofrecer el "máximo de opciones" al presidente, sin que esto implique una orden ejecutiva de ataque.

Trump insiste públicamente en que Washington mantiene negociaciones con Teherán.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social. Truth Social

Pese a ello, el mandatario ha fijado el 6 de abril como fecha límite para desbloquear el Estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir la red eléctrica nacional de Irán.

Desde el inicio de las hostilidades, el Pentágono ha confirmado la muerte de 13 militares estadounidenses y más de 300 heridos.

Según las encuestas recientes, más de la mitad de la población de EEUU rechaza un despliegue terrestre en territorio iraní.

En el terreno, las fuerzas estadounidenses enfrentarían la respuesta de un ejército que ha fortificado sus posiciones y dispone de drones, misiles y explosivos improvisados.

La respuesta de Irán

Desde el otro lado del frente, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció una doble estrategia de Washington: hablar de diálogo en público mientras se planea un asalto terrestre en secreto.

El comandante del Cuartel del Noroeste del Ejército de Tierra de Irán, el general Amirhosein Shafiei, ha amenazado con "degollar" a las tropas estadounidenses.

"Que el enemigo tenga por seguro que afilamos nuestros cuchillos cada día más y que cortaremos la garganta de cada uno de sus soldados", afirmó el alto cargo militar.

Shafiei ha asegurado que, desde el inicio de la guerra hace un mes, las Fuerzas Armadas iraníes han "ajustado sus tácticas" para responder a cada ataque con acciones contundentes.