Trump celebra que Irán permita pasar por el estrecho de Ormuz a 20 barcos: "Es una muestra de respeto hacia las negociaciones"

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha permitido el paso de 20 buques comerciales por el estrecho de Ormuz, gesto que Trump interpreta como una muestra de respeto hacia las negociaciones de paz. La medida afecta a cargueros bajo bandera paquistaní y se enmarca en conversaciones auspiciadas por Pakistán, con el respaldo de Arabia Saudí, Turquía, Egipto, China y la ONU. El acuerdo contempla el tránsito de dos barcos diarios por una ruta estratégica, clave para el comercio mundial de petróleo, especialmente hacia Asia. Trump considera que ya ha habido un cambio de régimen en Irán, aunque las estructuras de poder permanecen; siguen las exigencias de Washington sobre el programa nuclear y misiles iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la decisión de Irán de permitir el paso de 20 buques comerciales a través del estrecho de Ormuz "en los próximos días". El mandatario lo interpreta como un "gesto de respeto" que allana el terreno a las conversaciones de paz auspiciadas por Pakistán.

Aunque se trata de cargueros bajo bandera paquistaní cuyo cargamento y destino se desconoce, Trump considera la decisión de Teherán como un "tributo" hacia EEUU. La reapertura del tráfico comercial en la zona es una de las exigencias de Washington para el alto el fuego.

El anuncio de la tregua para el tráfico mercante ha sido realizado por el gobierno pakistaní, y se enmarca en unas negociaciones que ya han recibido el visto bueno de los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto.

La semana pasada, Teherán ya permitió el paso de otros diez petroleros, algo que Trump también consideró como un gesto positivo de cara a la salida negociada al conflicto. Sin embargo, los destinatarios más probables eran China o India, principales compradores del crudo iraní.

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, ha confirmado el acuerdo. Este incluye el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, por la que discurre el 20% del petróleo mundial, especialmente rumbo a Asia.



"Es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán, y merece reconocimiento", festeja el jefe de la diplomacia paquistaní a través de un mensaje en sus redes sociales. "Es un presagio de paz y ayudará a devolver la estabilidad en la región".

El levantamiento parcial del bloqueo marítimo para Pakistán se produce horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, haya mantenido una larga conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.



Teherán, por su parte, planteó a Islamabad la necesidad de "generar confianza" como condición previa para avanzar en las conversaciones sobre la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos.



Dar también ha mantenido una conversación telefónica detallada con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Pekín ha transmitido que "China apoya plenamente la iniciativa de Pakistán de acoger las conversaciones entre Irán y EEUU.".



En la misma línea, el secretario general de la ONU ha trasladado a Islamabad su "pleno apoyo a la iniciativa de paz" paquistaní tras un contacto directo con el jefe de la diplomacia del país asiático.

"Ya hemos cambiado el régimen"

En su conversación a bordo del Air Force One, Trump también ha abordado otra de sus exigencias para la paz, el cambio de régimen en Irán. Según la interpretación del líder estadounidense, estas condiciones ya se habrían producido, porque los mandos iraníes han cambiado.

"Yo creo que ya hemos tenido un cambio de régimen", valoró en referencia a la muerte de líderes como el ayatolá Alí Jamenei. "Eso es realmente un cambio de régimen". Sin embargo, las estructuras de la República Islámica no han cambiado, y siguen en manos de los clérigos y la Guardia Revolucionaria.

Dos altos cargos del régimen, Abbas Araqchi, ministro de Exteriores, y Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, serían los escogidos por Washington como potenciales interlocutores para un alto el fuego y una salida negociada al conflicto.

Sin embargo, aunque pertenecen al 'ala civil' del régimen en contraste con los clérigos y militares, ninguno de los dos forma parte de los sectores reformistas. Aragchi llegó a retar a Trump a desplegar tropas para un enfrentamiento directo con el ejército iraní, afirmando que "los están esperando".

La exigencia de derrocar al régimen de los ayatolás era una de las prioridades enunciadas por Trump en su discurso del 28 de febrero de 2026 con el que anunció el arranque de la operación 'Furia Épica'. Sin embargo, la resiliencia de los iraníes y la incapacidad de la oposición para hacer frente a la represión en tiempos de guerra le han llevado a matizarlo.

Actualmente, las peticiones de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo por Irán pasan por la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre amenaza con enquistarse y provocar una recesión global. También reclama que Teherán renuncie a su programa nuclear y a sus misiles balísticos, exigencias que ya formaban parte de las conversaciones en Ginebra antes de que EEUU decidiera romperlas.

En su alocución a bordo del avión presidencial, Trump no ha confirmado si el vicepresidente J.D. Vance será el enviado estadounidense a la cumbre de Islamabad. Esta es la persona solicitada por Teherán, que además reclama indemnizaciones a EEUU por los daños causados por la guerra, que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se levanten las sanciones internacionales.

En la mañana de lunes, Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, confirmaba que EEUU y su país se están intercambiando mensajes a través de intermediarios, entre ellos Pakistán. Sin embargo, ha calificado las propuestas recibidas como "demandas excesivas e irracionales".