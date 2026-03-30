Israel aprueba una ley para imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por terrorismo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, se dan la mano durante una sesión en la Knéset. Oren Ben Hakoon Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Parlamento israelí ha aprobado una ley que permite la pena de muerte para palestinos condenados por actos de terrorismo con víctimas mortales. La ley especifica que se aplicará a quienes hayan matado "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel", orientándola casi exclusivamente al terrorismo palestino. El tribunal podrá imponer la pena capital aunque la acusación no la solicite y no será necesario el consenso unánime de los jueces. La ley no se aplicará a los terroristas de Hamás implicados en la masacre del 7 de octubre, ya que se tramita un tribunal específico para esos casos.

El Parlamento israelí aprobó este lunes una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por actos de terrorismo que causen víctimas mortales. La ley establece que se impondrá la pena capital a un terrorista que haya matado a una persona "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel".

De este modo, la redacción de la norma crea una distinción que la destina casi exclusivamente al terrorismo palestino, mientras que la carga ideológica de la prueba que fija hace prácticamente imposible su aplicación al terrorismo nacionalista judío.

Algunos diputados de la oposición votaron a favor de la ley. La norma es ahora aplicable en cualquier territorio que Israel controle de facto, incluida Cisjordania y el 53% de Gaza.

El tribunal estará facultado para imponer una pena de cadena perpetua a los condenados en lugar de la pena de muerte si considera que existen "motivos especiales" para ello o si concurren "circunstancias especiales".

Según el proyecto, impulsado por el partido Otzma Yehudit (Poder Judío, en español) del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, y por el diputado del Likud Nissim Vaturi, el tribunal podrá imponer la pena de muerte incluso si la acusación no la solicita.

Además, no será necesario el consentimiento unánime de los jueces para dictar la pena capital.

La ley no se aplicará a los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre, ya que se está tramitando un proyecto de ley independiente para crear un tribunal específico para ellos. La propuesta sigue adelante a pesar de la oposición de los órganos profesionales a algunas de sus disposiciones.

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