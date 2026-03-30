La guerra en Oriente Próximo encara ya su quinta semana con Donald Trump reconociendo que contempla "tomar el petróleo" de Irán o apoderarse de la estratégica isla de Jark, mientras el barril de Brent, que marca el precio de referencia, ronda los 115 dólares. El mandatario también ha revelado que Teherán ha permitido el cruce de una veintena de petroleros por el estrecho de Ormuz.
En los próximos días, según Pakistán, que ejerce como país mediador, podrían registrarse conversaciones directas entre ambos bandos para poner fin a la guerra. No obstante, EEUU mantiene su presión con el despliegue de varios miles de efectivos más en la región.
Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado a sus tropas aumentar el territorio que controlan en el sur del Líbano, donde ya han muerto más de 1.200 personas, incluido un casco azul.
Trump valora dar luz verde a una operación militar para extraer casi 500 kilos de uranio de Irán
Donald Trump estaría valorando dar luz verde a una arriesgada operación militar para extraer cerca de 500 kilos de uranio de las instalaciones nucleares de Irán, según informa The Wall Street Journal. Aunque el mandatario todavía no ha tomado una decisión final, "está abierto a la idea" si Teherán no se compromete por la vía diplomática a entregar ese material.
En unas declaraciones el domingo por la noche, Trump ha prometido que Irán "no tendrá país" si no se pliega a las exigencias estadounidenses. Preguntado directamente por el uranio, ha respondido: "Nos van a dar el polvo nuclear".
Netanyahu recula y otorga al patriarca latino acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revocado la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, asegurando que puede "celebrar servicios religiosos según desee".
En un mensaje publicado en redes sociales, Netanyahu ha reconocido haber "dado instrucciones a las autoridades competentes" para que el patriarca latino tenga "acceso pleno e inmediato" al lugar de culto, horas después de haber justificado el veto por motivos de "seguridad" relacionados con los ataques iraníes.
I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026
Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three…
Un trabajador muerto en Kuwait tras un ataque iraní contra una planta de destilación de agua
El Ministerio de Electricidad de Kuwait ha reportado un ataque iraní contra una planta de destilación de agua y energía que ha provocado daños en las instalaciones y la muerte de un trabajador de nacionalidad india.
La cartera energética, citada por la agencia de noticias kuwaití, ha indicado que "los equipos técnicos y de emergencia abordaron de inmediato las repercusiones del incidente de acuerdo con el plan de emergencia aprobado".
Trump desliza que las tropas de EEUU podrían tomar la isla de Jark: "Tenemos muchas opciones"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado que las tropas estadounidenses enviadas a Oriente Próximo podrían tener la misión de tomar la isla de Jark, epicentro de la exportación de petróleo de Irán. "Quizá capturemos la isla de Jark o quizás no. Tenemos muchas opciones", ha afirmado el mandatario republicano en una entrevista con el Financial Times., reconociendo que esa opción supondría una presencia prolongada sobre el terreno.
Trump también ha desvelado que Teherán ha accedido a autorizar el cruce por el estrecho de Ormuz de una veintena de petroleros "como muestra de respeto". "Solo diré que estamos avanzando mucho en las negociaciones, pero con Irán nunca se sabe porque negociamos y luego siempre terminamos destruyéndolos".