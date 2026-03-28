Los hutíes se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra "objetivos militares sensibles" de Israel

Las claves nuevo Generado con IA Los hutíes de Yemen han lanzado su primer misil contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel, en apoyo a Irán. El ataque coincide con operaciones de Irán y Hezbolá y responde a la escalada militar y los ataques contra infraestructuras en la región. El Ejército israelí confirmó la intercepción de al menos un misil, lo que activó las alarmas en la ciudad de Beersheba. Los hutíes aseguran que continuarán sus operaciones hasta lograr sus objetivos y llaman a todos los países islámicos a unirse contra Israel y EEUU.

Justo cuando se cumple un mes del inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, la insurgencia hutí de Yemen ha anunciado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí.

Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operación "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó que los ataques fueron lanzados contra "objetivos militares sensibles" en el sur de Israel.

Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".

El Ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo desató la alarma en Beersheba.

"Esta operación", añaden los hutíes, "coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano, y la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso".

JUST IN: 🇾🇪🇮🇷 Yemeni Houthis officially enter war against US & Israel in support of Iran.



"Our operations will continue until the objectives are achieved." pic.twitter.com/1TmQcRRrHz — BRICS News (@BRICSinfo) March 28, 2026

La acción de los hutíes no se puede considerar una sorpresa ya que este jueves, su líder, Abdul Malik al Huti, avanzó las intenciones del grupo.

"Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

En este sentido, aseguró que "Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense. Declaro que no vamos a dudar y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad, siguiendo el camino de Dios".

"En caso de que sea necesaria una respuesta militar vamos a cumplir por completo", añadió antes de recalcar que la postura de los insurgentes es "clara y explícita, sin albergar malas intenciones".

Así, terminó haciendo un llamamiento a "todos los países del mundo islámico para que se unan y pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".

El portavoz de los hutíes, Yahya Sarea, declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que las condiciones para los ataques incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

Importancia estratégica

Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

"Nuestras operaciones, con la ayuda de Dios Todopoderoso, continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados y hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia", concluyen los hutíes.

La insurgencia yemení no es ajena al conflicto directo contra Israel. Durante la guerra de Gaza, los hutíes montaron una campaña doble de ataques, primero contra territorio israelí —sobre el que lanzaron más de 1.800 ataques— y después, contra la navegación en el mar Rojo como gesto de solidaridad con la causa palestina.

Sin embargo, la mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños.

Entre marzo y mayo de 2025, EEUU comenzó un mes de bombardeos contra territorio yemení hasta la firma de un precario acuerdo de alto el fuego con mediación omaní.