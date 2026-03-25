Trump plantea 15 exigencias a Irán para detener la guerra mientras acumula tropas en torno al estrecho de Ormuz

Mientras se plantea el diálogo, EE.UU. refuerza su despliegue militar en la región, enviando miles de soldados y fuerzas especiales cerca del estrecho de Ormuz.

Entre las principales demandas de EE.UU. están el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, el fin del apoyo a grupos aliados y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha presentado un plan de 15 exigencias a Irán para negociar un alto el fuego de un mes y buscar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Washington mueve otra ficha incoherente tras casi un mes de guerra en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado a Teherán un plan de 15 puntos -15 exigencias- a discutir durante un alto el fuego de un mes con el objetivo de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El inquilino de la Casa Blanca asegura que Irán desea llegar a un acuerdo diplomático y, dice, ya se han iniciado las negociaciones de las que ha obtenido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán niega que se hayan producido dichas conversaciones.

Mientras tanto, el republicano continúa engrosando el despliegue militar en torno al enclave petrolero -ya reabierto para aquellos buques que Irán considere "no hostiles"-, donde el Pentágono va a enviar cerca de 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, entre otros refuerzos.

A pesar de que Trump parece estar escalando en la amenaza, ya tiene en mente un plan para llegar a un pacto de paz similar a los que abrieron una vía de salida en los conflictos en Gaza y Líbano. En estos casos, se alcanzó un acuerdo marco del que se discutieron los detalles posteriormente.

Los 15 puntos del plan de paz -de los que solo han trascendido 14- que la Administración Trump ha enviado a Irán se dividen en exigencias y beneficios. Según el canal de televisión israelí Canal 12 y The New York Times, EEUU propone que se discutan durante un mes en el que cesarían los ataques por todas las partes.

Entre las exigencias están el desmantelamiento del programa nuclear iraní en su totalidad, la apertura del estrecho de Ormuz y el fin del apoyo económico y militar a los grupos aliados extremistas de Oriente Medio.

A cambio, Washington ofrece a Teherán el levantamiento de sanciones y la creación de un programa nuclear civil bajo su supervisión.

Los puntos del plan de Trump

Irán debe desmantelar sus capacidades nucleares actuales. Irán debe comprometerse a no desarrollar jamás armas nucleares. No habrá enriquecimiento de uranio en territorio iraní. Irán deberá entregar sus reservas de unos 450 kg de uranio enriquecido al 60% al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un futuro próximo, según un calendario que se acordará posteriormente. Las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordo deben ser desmanteladas. El OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, debe tener pleno acceso, transparencia y supervisión dentro de Irán. Irán debe abandonar su “paradigma” de aliado regional. Irán debe cesar la financiación, la dirección y el armamento de sus aliados regionales. El estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y funcionar como un corredor marítimo libre. El programa de misiles de Irán debe limitarse tanto en alcance como en cantidad, y los umbrales específicos se determinarán en una etapa posterior. Cualquier uso futuro de misiles se limitaría a la autodefensa. Irán obtendría el levantamiento total de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Estados Unidos ayudaría a Irán a impulsar su programa nuclear civil, incluida la generación de electricidad en la planta nuclear de Bushehr. Se eliminaría el denominado mecanismo de “restablecimiento automático”, que permite la reimposición automática de sanciones si Irán no cumple con lo estipulado.

Las fuentes anónimas citadas por The New York Times (funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticas) han señalado que el plan fue canalizado a través de Pakistán tras declarar su primer ministro, Shehbaz Sharif, estar dispuesto a acoger conversaciones.

Según el rotativo estadounidense, el jefe del Ejército paquistaní, Syed Asim Munir, desempeña un papel clave como canal de comunicación entre las partes.



Sin embargo, por el momento no está claro hasta qué punto Teherán ha considerado el documento ni si cuenta con el respaldo de Israel.

Una fuente del gobierno pakistaní ha afirmado este martes a Reuters hay conversaciones en las que se habla de celebrar una reunión, que estas están muy avanzadas y que, de concretarse (lo cual es poco probable), se celebraría en el plazo de una semana.

Las negociaciones directas

Trump asegura que su Gobierno ha mantenido varias comunicaciones "productivas" con Teherán, por lo que EEUU está progresando en sus esfuerzos por negociar el fin de la guerra con Irán. "Estamos en negociaciones en este momento. La otra parte quiere cerrar un acuerdo. Y quién no querría, si fueras ellos", ha expresado este martes.

El republicano ha afirmado que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando ya "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear" y, además, había hecho una valiosa concesión relacionada con la energía no nuclear y el estrecho de Ormuz, sin dar más detalles.

Más tarde, la misión de Irán ante la ONU ha informado en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por Ormuz.

Non-hostile vessels, including those belonging to or associated with other States, may—provided that they neither participate in nor support acts of aggression against Iran and fully comply with the declared safety and security regulations—benefit from safe passage through the… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) March 24, 2026

Asimismo, el mandatario republicano ha insistido en el día 25 de la guerra en que ya existe un cambio de régimen: ha subrayado que, tras matar a varias figuras de la cúpula iraní -entre ellos el líder supremo Alí Jameneí-, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas". Aunque, señala, no se fía de ellos.



En estas conversaciones, además de sus enviados habituales (su amigo Steve Witkoff y su yerno, Jared Kushner) también están implicados Marco Rubio, el secretario de Estado y J.D. Vance, el vicepresidente del país.

Según informa la CNN, Teherán ha advertido a Trump que no negociará con Witkoff ni con Kushner, sino solo con J.D. Vance: el vicepresidente fue el más reticente de la Administración en participar en la ofensiva conjunta con Israel el pasado 28 de febrero.

A pesar de ello, Irán ha negado en varias ocasiones que haya existido cualquier tipo de conversaciones directas y asegura que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán: el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, calificó el lunes las afirmaciones de Trump de "noticias falsas".

Cabe recordar que los bombardeos comenzaron en el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a finales de febrero. Entonces, EEUU argumentó que la república islámica suponía una amenaza directa e inminente en este sentido.

Sin embargo, varios expertos han planteado dudas sobre lo cerca que estaba Teherán de desarrollar una bomba atómica, al tiempo que los razonamientos de la Casa Blanca han sido confusos e incluso contradictorios.

Mientras tanto, Israel permanece en silencio en este intento de poner fin a un conflicto que está poniendo en jaque la economía mundial y que ya ha costado la vida de más de mil personas.

Acciones contradictorias en 24 h

Mientras el mandatario estadounidense se muestra orgulloso y entusiasmado por los avances en su plan para reducir la escalada bélica, los ataques continúan y el Pentágono acelera la presión en el territorio mediante el envío de más efectivos a pesar de que ya tiene desplegados cerca de 50.000 en la región.

El viernes, el buque de asalto anfibio USS Tripoli con 2.500 marines a bordo llegará al golfo de Omán, la entrada al golfo Pérsico que franquea el estrecho de Ormuz, escoltado por el crucero USS New Orleans. Este aportará helicópteros Osprey, vehículos anfibios y cazas F‑35 Lightning II y AV‑8 Harrier.

También llegarán en los próximos días 3.000 paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada, capaces de desplegarse como Fuerza de Respuesta Rápida.

Además, EEUU también ha movilizado en las últimas horas efectivos de la Delta Force, los Navy SEAL, Rangers del Ejército de Tierra y el 5.º Grupo de Fuerzas Aerotransportadas, entre otros refuerzos.