Trump se da cinco días de margen para reforzar su ofensiva y tratar de sublevar al ala "civil" del régimen iraní

Existen dudas sobre si realmente hay una "rama civil" del régimen iraní dispuesta a negociar con EE.UU., aunque no hay pruebas claras.

Fuentes iraníes niegan la existencia de negociaciones y atribuyen el aplazamiento a la preocupación de Trump por el precio del petróleo.

Donald Trump extiende cinco días su ultimátum al régimen iraní para abrir el estrecho de Ormuz, alegando negociaciones en marcha.

El conflicto en Irán entra en su cuarta semana dentro de la más absoluta confusión y sin un final cercano a la vista.

Si el sábado por la noche Donald Trump lanzaba en redes sociales un ultimátum de 48 horas al régimen de los ayatolás para abrir sin condiciones el estrecho de Ormuz a la navegación comercial, este lunes por la mañana decidió extender dicho ultimátum cinco días más, apelando a unas supuestas "negociaciones" que estarían en marcha con Teherán.

Esta estrategia es habitual en el presidente estadounidense: lanza el órdago públicamente como medida de presión en la confianza de que el rival realmente acepte un acuerdo favorable… pero cuando ve que no es así, desvela un supuesto deseo ajeno de negociar y cancela sus planes.

Lo ha hecho innumerables veces con Rusia durante este segundo mandato y lo vimos también con la imposición de aranceles a distintos países o las anunciadas sanciones a India por comprar petróleo ruso. Se ve que Irán no será una excepción.

En este caso, fuentes del Gobierno iraní y la Guardia Revolucionaria han negado que estas negociaciones hayan tenido lugar y achacan el aplazamiento a un ataque de pánico de Trump al ver que los precios del petróleo se podían disparar… sin descartar un intento de que Teherán baje la guardia y atacar así en cualquier otro momento.

Esto último también lo hemos visto ya dos veces, tanto en junio de 2025 como el pasado 28 de febrero, cuando tras transmitir buenas sensaciones en las conversaciones de Doha y Ginebra respectivamente, Estados Unidos se unió a los ataques de Israel contra instalaciones iraníes.

Ganar tiempo

Aquí se nos abren varias hipótesis: la primera es que Trump esté diciendo la verdad y, efectivamente, haya una parte del régimen, aunque no sepamos cuál, que sí está negociando no ya con Estados Unidos de forma directa, sino con países mediadores como Turquía o Pakistán.

En ese sentido, el portal de noticias Axios publicó este lunes que el vicepresidente J. D. Vance había informado directamente a Benjamin Netanyahu de que un acuerdo para el final de la guerra podría ser inminente.

El primer ministro israelí reconoció este lunes que había hablado con Trump, y que el inquilino de la Casa Blanca confiaba en "aprovechar las formidables conquistas logradas por las FDI y las fuerzas armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, un acuerdo que preserve nuestros intereses vitales".

La segunda es que sea Irán quien esté diciendo la verdad y su posición siga siendo la de no negociar, como han hecho sus milicias terroristas de Hamás y Hezbolá a lo largo de estos últimos dos años y medio pese a sufrir un número descomunal de bajas y tener que rehacer su organización varias veces.

Si esto fuera así, la credibilidad de Estados Unidos y su capacidad, por lo tanto, de imponer presión al régimen, quedaría en evidencia.

La tercera, tal vez la más probable, es que, una vez visto que las amenazas de destrucción no sirven para que Irán abra Ormuz, Trump haya decidido retrasar el ataque, no ya por una cuestión diplomática, sino puramente estratégica desde el punto de vista militar.

Dentro de cinco días, los 2.500 marines enviados a la zona ya estarán en condiciones de ser desplegados. A lo largo de la semana, se puede organizar una mejor respuesta a las posibles represalias iraníes, y, aparte, Trump suele atacar los viernes porque es cuando los mercados cierran en prácticamente todo el mundo.

¿Hay una "rama civil" dispuesta al acuerdo?

Preguntado horas después de su anuncio por las negociaciones y por quién controlaría el estrecho de Ormuz, Trump dio una respuesta realmente sorprendente: "Probablemente yo… y el ayatolá que haya. No les queda nadie en el liderazgo".

Es de entender que es una respuesta preparada para ocultar las verdaderas intenciones: los ayatolás no van a compartir el control de Ormuz con Estados Unidos, ni tendría mucho sentido que Estados Unidos hiciera lo propio con un régimen que aboga por su destrucción desde 1979.

Tampoco es cierto, por mucho que se repita, que Irán no tenga líderes que lo representen. De hecho, si fuera cierto, Estados Unidos o el mediador de turno no podría haber negociado con nadie.

Más allá del misterioso estado de salud del nuevo líder supremo, el hoyatoleslam Mojtaba Jamenei, el presidente Masud Pezeshkian sigue vivo y al mando del país, como sigue vivo el ministro de Asuntos Exteriores y participante de las negociaciones de Ginebra, Abbas Araghchi.

Otro de los supervivientes es el actual presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, un excomandante de la Guardia Revolucionaria al que los observadores sitúan como el gran continuador de los esfuerzos del desaparecido Alí Larijani por mantener en pie las defensas de la República Islámica.

¿Podría estar la "rama civil" del régimen buscando una salida a lo Delcy Rodríguez? Eso es lo que parece estar insinuando el Gobierno estadounidense, pero no hay evidencia en sus declaraciones que haga pensar en ello más allá del hecho, precisamente, de que sigan vivos.

Llegados a este punto, parece impensable no ya que Trump pueda permitir que el programa nuclear iraní se recomponga, sino que el fundamentalismo siga al mando del país.

Los mercados muerden el anzuelo

En Israel, desde luego, esto último lo tienen claro y este lunes siguieron los ataques contra objetivos militares iraníes.

Netanyahu se comprometió el pasado jueves a respetar el "consejo" de Trump de no atacar más centrales energéticas ni refinerías de petróleo después de lo sucedido en el yacimiento de gas de South Pars.

Ahora bien, si Trump se desmarcara de la operación, dicho compromiso quedaría automáticamente revocado. Israel tiene una buena relación con las monarquías árabes, pero no al nivel de la actual Casa Blanca.

Dicho esto, no es probable que Trump vaya a salirse ahora de la ecuación militar.

Retrasar cinco días el ultimátum parece más bien una manera de ganar tiempo y relajar los mercados.

El precio del petróleo Brent bajó este lunes por encima del 10%, llegando a colocarse por debajo de los 100 dólares el barril. Sigue siendo muchísimo si se compara con los 60 que costaba antes de la guerra… pero es un alivio respecto a los casi 120 que se vieron la semana pasada.

Teniendo en cuenta, además, el poco valor que le da Trump a la palabra dada, sin duda el régimen iraní será consciente de que la cifra concreta de cinco días bien puede convertirse en tres o en siete según las necesidades.

En otras palabras, que el miércoles o el jueves la situación puede dar de nuevo un giro de ciento ochenta grados sin necesidad siquiera de esperar al fin de semana.