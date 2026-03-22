Trump da un ultimátum a Irán para que reabra Ormuz y Netanyahu urge a los países aliados a "sumarse a la ofensiva"

Un soldado israelí asegura la zona del impacto tras el bombardeo con misiles iraníes que alcanzó edificios residenciales en Arad, en el sur de Israel. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump amenaza con atacar centrales eléctricas de Irán si no reabre completamente el estrecho de Ormuz en 48 horas. Irán mantiene Ormuz abierto al tráfico internacional, excepto para barcos de Estados Unidos e Israel, y advierte que responderá a cualquier ataque. Bombardeos recientes entre Irán e Israel han dejado al menos 120 heridos en el sur de Israel, tras impactos de misiles en zonas cercanas a una instalación nuclear. Netanyahu insta a los países aliados a sumarse a la ofensiva contra Irán, mientras Israel acelera la destrucción de viviendas en el sur del Líbano por razones de seguridad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en la madrugada de este domingo con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Con respecto al cierre del estrecho, el país persa aseguró, horas más tarde, que Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos.

"El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

Asimismo, dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la "agresión" de EEUU e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países "para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos".

En respuesta a la amenaza de Trump, el presidente del parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, alertó este domingo en X que si esos ataques contra las centrales eléctricas iraníes se llegan a producir, la infraestructura crítica y las instalaciones energéticas en Oriente Medio podrían ser "destruidas irreversiblemente".

Qalibaf afirmó que la infraestructura regional se convertiría en "objetivos legítimos" si las instalaciones de Irán fueran atacadas, y que la represalia iraní aumentaría el precio del petróleo durante un tiempo.

Tweet de Mohammad Baqer Ghalibaf(1).jpg

El ejército iraní advirtió que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que "es hora de que los líderes del resto de los países se sumen" a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más", añadió Netanyahu a un selecto grupo de periodistas en una visita a Arad, la localidad del sur de Israel que este sábado por la noche sufrió el impacto de un misil iraní.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita este domingo a Arad. EFE.

Centenares de heridos

La advertencia del mandatario estadounidense coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.

Alrededor de 120 personas resultaron heridas el sábado por la noche, once de ellas graves, tras dos impactos de misiles iraníes en dos localidades del sur de Israel, las cuales albergan la mayor instalación nuclear del país.

El primer misil golpeó el municipio de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y el segundo cayó en Arad, causando daños importantes en edificios y heridas de diversa consideración a más de un centenar de personas.

"Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el impacto de los proyectiles. No obstante, horas después, en la mañana de este domingo, se desplazó hasta el lugar del impacto y afirmó que Israel está "aplastando al enemigo" y "ganando esta batalla" contra Irán.

Search and rescue operations by the Magen David Adom (MDA) continue at the site of the Iranian ballistic missile impact in Dimona, Southern Israel. pic.twitter.com/WqHvsaA31u — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Los bombardeos de estos dos emplazamientos se produjeron después de que Irán denunciara un ataque contra el complejo nuclear de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo, de acuerdo a las declaraciones de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también anunciaron en la madrugada del domingo una nueva ola de ataques sobre Teherán, mientras el Gobierno saudí reportaba la intercepción exitosa de drones y misiles balísticos que amenazaban Riad y la región oriental del país.

Asimismo, Israel anunció este domingo que había dado órdenes para acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer una amenaza contra comunidades israelíes.

"Hemos ordenado acelerar la destrucción de viviendas libanesas en las aldeas de contacto para frustrar las amenazas contra las comunidades israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza", dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

En este contexto, el Gobierno saudí ordenó la expulsión del agregado militar y de otros cuatro empleados de la embajada iraní dentro de un plazo de 24 horas, debido a los "continuos" ataques de Teherán contra su territorio.

"El Reino no dudará en adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses, conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", subrayó el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado este domingo.