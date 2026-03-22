Israel aísla el sur del Líbano atacando sus puentes del río Litani, antesala obligada a una operación militar por tierra

El humo y las llamas se elevan tras un ataque israelí contra el puente de Qasmiya, cerca de Tiro, en el sur del Líbano. EFE

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano. Israel ha bombardeado puentes sobre el río Litani como paso previo para aislar el sur del Líbano y desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá. El ministro de Defensa israelí ha ordenado acelerar la destrucción de viviendas en aldeas del sur del Líbano que puedan suponer una amenaza para comunidades israelíes. La estrategia israelí replica acciones previas en Beit Hanún y Rafah, en la Franja de Gaza, donde se arrasaron y despoblaron localidades.

El Ejército israelí anunció este domingo una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hezbulá en el sur del Líbano.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció explícitamente la "ofensiva amplia y precisa" contra Hezbolá, con ataques a puentes como paso previo para "separar el sur del Líbano" y desmantelar su infraestructura militar.

El bombardeo del río Litani es la antesala de una invasión militar porque Israel históricamente utiliza esa zona como barrera estratégica para establecer zonas de seguridad en el sur del Líbano.

Además, Katz aseguró que ha ordenado acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer "una amenaza contra comunidades israelíes" del norte de Israel.

Esta estrategia replica el modelo aplicado en Beit Hanún y Rafah, localidades de la Franja de Gaza que fueron sistemáticamente arrasadas y despobladas por el Ejército israelí.

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