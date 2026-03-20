Nuevo golpe al régimen iraní: el Ejército israelí mata al portavoz de la Guardia Revolucionaria en un bombardeo

Ali Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria, en una imagen compartida por la televisión estatal iraní.

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército israelí mató al general Ali Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, en un bombardeo aéreo. Naini era responsable de propaganda y había defendido recientemente la capacidad de Irán para fabricar misiles balísticos pese a los ataques recibidos. Israel ha intensificado los asesinatos selectivos de altos mandos iraníes, como parte del plan del gobierno de Netanyahu para debilitar el régimen de los ayatolás. Las autoridades iraníes califican la muerte de Naini como un "acto terrorista" y resaltan su papel en la guerra "blanda y psicológica" contra los enemigos de Teherán.

Los bombardeos implacables de Israel y Estados Unidos siguen debilitando a la cúpula militar de Irán. El último objetivo ha sido el general Ali Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria desde 2024, que ha muerto en uno de los últimos ataques, según ha informado la televisión estatal iraní. La agencia Tasnim ha confirmado su "martirio".

El Ejército israelí ha reivindicado el asesinato de Naini en un ataque aéreo efectuado durante la madrugada, aunque sin detallar dónde ha tenido lugar. Esta última operación constituye la constatación del plan del Gobierno de Benjamin Netanyahu de descabezar con bombardeos selectivos al régimen de los ayatolás y eliminar a todos los altos mandos de las fuerzas militares.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el general había desempeñado labores de propaganda e influencia entre los aliados del régimen de los ayatolás en Oriente Próximo durante los dos últimos años para "promover ataques terroristas" contra el Estado judío.

🔴ELIMINATED: Ali Mohammad Naini, the Spokesperson and Head of the Public Relations Array of the IRGC.



Naini served in several propaganda and public relations roles. In his role as the IRGC's main propagandist for the past 2 years, he disseminated the regime's terrorist… pic.twitter.com/e29Elb16FS — Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

Curiosamente, el portavoz de la Guardia Revolucionaria había aparecido durante la noche en una emisión de la televisión estatal iraní para refutar al primer ministro israelí y asegurar que Irán seguía disponiendo de capacidad para producir misiles balísticos pese a los miles de ataques contra su industria de defensa desde el pasado 28 de febrero.

"Nuestra industria de misiles obtiene una puntuación de 20 y no hay motivo de preocupación al respecto, ya que producimos misiles incluso en tiempos de guerra, lo cual es asombroso, y no existe ningún problema particular con el almacenamiento", garantizó el general iraní.

El cuerpo militar de élite de la República Islámica ha calificado la muerte de su director adjunto y portavoz de la Oficina de Relaciones Públicas como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", según un comunicado recogido por medios locales. También han reconocido sus esfuerzos durante cuatro décadas en el cuerpo por liderar la guerra "blanda y psicológica" contra los enemigos de Teherán.

La muerte del militar, que antes había sido asesor cultural del alcalde de Teherán, se produce tras varios asesinatos selectivos registrados esta semana: los del ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, la figura política más relevante desde la caída del líder supremo Alí Jamenei en el primer día de guerra, o el comandante de las fuerzas paramilitares Basij.

Simpatizantes del régimen de los ayatolás en el funeral de Alí Larijani en Teherán. REUTERS/Alaa Al Marjani Reuters

Israel ha logrado eliminar a otros altos cargos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, o al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musaví.

Netanyahu, en unas declaraciones realizadas esta semana, confirmó la estrategia de matar a toda la cúpula política y militar de la República Islámica: "Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino".

"La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán goza de inmunidad, y todo el mundo es un objetivo", reveló por su parte Israel Katz, el ministro de Defensa.