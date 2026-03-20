El ataque contra Steve Sweeney, periodista de Russia Today en Líbano, abre un conflicto diplomático entre Rusia e Israel

Las claves nuevo Generado con IA El periodista británico Steve Sweeney y su cámara resultaron heridos por metralla tras un ataque atribuido al Ejército de Israel mientras cubrían bombardeos en el sur del Líbano para Russia Today. Sweeney aseguró que el ataque fue deliberado y denunció que los periodistas eran el objetivo, pese a estar identificados como prensa; Israel negó haber apuntado contra civiles y justificó el bombardeo como objetivo militar. El incidente ha provocado un conflicto diplomático: Rusia citó al embajador israelí en Moscú para exigir explicaciones y la portavoz de Exteriores rusa calificó el ataque de intencionado. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Líbano, más de 1.000 personas han muerto y cerca de un millón han sido desplazadas, mientras la ONU y organizaciones de periodistas denuncian graves riesgos y ataques contra la prensa en la región.

Este jueves, el periodista británico Steve Sweeney y su cámara, Alí Rida, escaparon de milagro a un ataque "deliberado" del Ejército de Israel mientras realizaban una crónica para el medio Russia Today (RT). En un vídeo reproducido en redes sociales se ve al reportero esquivar por pocos centímetros un proyectil que parecía ir dirigido a él.

Sweeney y su acompañante resultaron alcanzados. Trasladados a un hospital, fueron atendidos por heridas de metralla. Los dos se encuentran estables y ya han recibido el alta médica.

El equipo informativo cubría los ataques de Israel sobre el puente Qasmiyeh, al norte de la ciudad libanesa de Tiro. El Comité para la Protección de Periodistas exigió una investigación: señaló que los dos llevaban visibles los chalecos y distintivos de prensa.

"Hoy, Israel intentó matarme en un ataque aéreo dirigido en el sur del Líbano", declaró el reportero en un mensaje difundido por la red social X. "No tengo la menor duda de que fue deliberado. No hubo advertencias previas", añadió.

Denunció que las potencias que ayudan a Israel con apoyo político y militar no son simplemente cómplices, sino "participantes activas". Exigió que debían "rendir cuentas por sus acciones".

En un vídeo que acompaña a su mensaje, aclaró que estaban informando sobre los bombardeos israelíes al puente sobre el río Litani. Esta obra conecta el sur del Líbano con el resto del país y es el punto natural de cruce de los cientos de miles de desplazados que huyen de los ataques de la aviación israelí.

Tras el incidente, Sweeney habló con el ministro de Información libanés, Paul Morcos, a quien aseguró que los periodistas eran el blanco de los misiles. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) negaron apuntar contra objetivos civiles.

El Ejército israelí declaró que el puente es un objetivo militar. Pretendían detener la huida de miembros relevantes de Hezbolá que podrían usarlo para escapar de la región. Añadieron que habían emitido una alerta con tiempo suficiente para que la población civil abandonara la zona.

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, declaró este jueves que "después del asesinato de más de 200 periodistas en Gaza, el ataque sobre los reporteros en Líbano no se puede calificar de accidental". "Las circunstancias muestran que fue deliberado", añadió.

Today I$rael tried to kill me in a targeted airstrike in southern Lebanon as I was reporting on was the targeting of bridges and the forced displacement of 1 million people, an ethnic cleansing operation on a larger scale than the Nakba



I have absolutely no doubt that this was… pic.twitter.com/5igboFLvH8 — Steve Sweeney (@SweeneySteve) March 19, 2026

Según agencias, el Ministerio de Exteriores de Rusia citó este viernes al embajador de Israel en Moscú, Oded Joseph, para exigir explicaciones por el incidente. Medios rusos aseguran que el diplomático israelí llegó a la sede de la diplomacia rusa, donde permaneció durante una media hora y posteriormente se marchó, sin hacer declaraciones a la prensa.

Russia Today, el medio en el que trabaja el reportero británico desde 2022, es una cadena de noticias con sede en Moscú. Forma parte de la organización TV-Novosti, controlada por el Gobierno ruso y financiada por el presupuesto federal.

El periodismo en Oriente Próximo es una profesión de alto riesgo. Según fuentes diversas, desde octubre de 2023 han muerto 256 periodistas en Gaza como consecuencia de los ataques israelíes sobre la franja. También se han documentado decenas de detenciones de profesionales de la información.

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas condenó de forma reiterada la matanza de periodistas palestinos en Gaza. Calificó los ataques de “graves violaciones del derecho internacional humanitario”. Subrayó que los periodistas y trabajadores de los medios “deben ser respetados y protegidos”.

La nueva ofensiva israelí sobre Líbano se inició el pasado 2 de marzo, dos días después de la primera acción sobre Irán. Las fuerzas de Israel han combinado bombardeos aéreos masivos y operaciones terrestres limitadas en el sur del país. El objetivo son las milicias chiíes de Hezbolá, financiadas por el régimen de los ayatolás.

Según fuentes militares, las incursiones alcanzan 10 km dentro del territorio libanés. El objetivo es crear una zona de seguridad y empujar a Hezbolá al norte del río Litani. Los analistas estratégicos señalan que se trataría de ampliar de forma sustancial la presencia en la región para propiciar una operación terrestre de gran alcance.

Una niña juega en un campamento de desplazados que huyen de las bombas israelíes. Khalil Ashawi Reuters.

Este jueves, el Ministerio de Salud Libanés informó de que se habían contabilizado 1.001 muertos desde el inicio de la ofensiva. El gobierno libanés estima que la guerra ha desplazado a alrededor de un millón de personas del sur del país como consecuencia de los bombardeos de la aviación israelí.

Steve Sweeney es un corresponsal de guerra de origen irlandés. Trabajó como editor internacional para el Morning Star, un diario sindicalista del Reino Unido. Ha cubierto numerosos conflictos en Irak, Kurdistán y Donetsk. Actualmente reside en Líbano.