Netanyahu: "Tras 20 días de guerra Irán no tiene capacidad para enriquecer uranio ni construir misiles balísticos"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la rueda de prensa de este jueves. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Netanyahu afirma que, tras 20 días de guerra, Irán ha perdido la capacidad de enriquecer uranio y de construir misiles balísticos. El primer ministro israelí sugiere la posibilidad de un "componente terrestre" en la ofensiva, hasta ahora limitada a ataques aéreos. Netanyahu sostiene que el arsenal de misiles y drones de Irán está siendo destruido, aunque no presentó pruebas sobre la destrucción de su capacidad nuclear. Israel asegura estar ayudando a EEUU a reabrir el estrecho de Ormuz y confirma que actuó solo en el ataque al yacimiento de gas South Pars.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado este jueves que "tras 20 días de guerra puede confirmar que Irán no tiene capacidad para enriquecer uranio ni construir misiles balísticos".

En su segunda rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva Furia Épica junto a EEUU contra Irán, el mandatario hebreo ha señalado que aunque hasta ahora la guerra se ha librado mediante ataques aéreos, abrió la puerta, sin dar más detalles, a un "componente terrestre".

Netanyahu ha presentado esta ofensiva, que "están ganando", como una batalla existencial contra los "bárbaros" que "quieren acabar con la civilización occidental". Así, ha clamado que "EEUU e Israel están no sólo protegiendo la región de Oriente Próximo, sino a todo el mundo".

En este sentido, ha invitado a imaginar qué pasaría si además del "chantaje" de cerrar el estrecho de Ormuz, el "culto de muerte" de Irán contara con misiles con capacidad nuclear.

"Estamos ganando, e Irán está siendo diezmado", subrayó Netanyahu, señalando que el arsenal de misiles y drones de Irán está siendo degradado masivamente y será destruido.

"Lo que estamos destruyendo ahora son las fábricas que producen los componentes para fabricar estos misiles y las armas nucleares que están intentando producir", explicó.

El primer ministro israelí, sin embargo, no aportó prueba alguna que respaldara su afirmación de que Irán ya no tenía la capacidad de enriquecer uranio.

El programa nuclear iraní fue el eje central de las conversaciones mediadas, que finalmente fracasaron cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque aéreo contra Irán el 28 de febrero. Irán respondió con misiles contra Israel y otros países del Golfo, además de restringir el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Netanyahu negó haber involucrado a Estados Unidos en el conflicto: "¿De verdad alguien cree que alguien puede decirle al presidente Trump lo que tiene que hacer?"

El primer ministro israelí ha asegurado, por otro lado, que su país "está ayudando a EEUU a reabrir el estrecho de Ormuz".

Sobre el ataque el miércoles al yacimiento de gas iraní South Pars, ha confirmado que "Israel actuó individualmente" pero que Trump les ha pedido que detengan este tipo de ataques contra infraestructuras energéticas.

Por último, ha considerado que aún es pronto para decir si "los iraníes tomarán las calles".

"No se puede hacer una revolución desde el aire; también es necesario un componente terrestre", ha añadido.

"Hay múltiples síntomas de que el régimen está cayendo, puede que sobreviva y, si lo hace, será mucho más débil porque todas las industrias de la muerte levantadas durante décadas, así como sus capacidades, le van a costar tiempo reconstruir y volveremos a atacarles", ha prometido.