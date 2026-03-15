Los países del Golfo comienzan a agotar sus misiles interceptores para frenar los ataques 'low cost' de Irán

Estados Unidos y sus aliados buscan alternativas más económicas ante el elevado coste y consumo de los interceptores actuales.

Irán emplea drones y misiles de bajo coste, obligando a los países del Golfo a gastar recursos caros para defenderse.

El uso masivo de interceptores está agotando rápidamente las reservas de estos misiles en la región.

Los países del Golfo han disparado 800 misiles interceptores Patriot en solo tres días para frenar ataques de Irán.

En tan solo tres días del conflicto en Irán, los países del Golfo han disparado 800 misiles interceptores Patriot para defenderse de los ataques persas, según datos que facilita la revista británica The Economist.

Esta cifra está en las antípodas de Ucrania, que ha lanzado tan solo 600 durante los cuatro años de guerra con Rusia.

En respuesta a los ataques con misiles balísticos o los drones 'low cost', los comandantes de los ejércitos del Golfo suelen lanzar como mínimo dos interceptores para asegurar sus posibilidades de destruir al objetivo.

Debido a este modus operandi, The Economist ha explicado que, según los informes facilitados por estos países, desde el inicio de la ofensiva, han derribado cerca de 887 misiles y 2.581 drones.

Asimismo, la revista británica incide en que, aunque se desconoce el número de Patriots que cada país tiene en su poder, debido a su uso vertiginoso, algunas áreas podrían estar quedándose en estos momentos sin existencias.

Actualmente, según un estudio especializado al que ha tenido acceso la revista, Arabia Saudí podría haber adquirido alrededor de 1.800 Patriots, Catar 1.000 y Emiratos Árabes Unidos (EAU) 900.

EEUU también tiene en su poder este tipo de interceptores en la región, pero se desconoce la cantidad.

Dentro de los sistemas de defensa antimisiles, aunque los más utilizados son los Patriot debido a su capacidad de interceptar amenazas más complejas, como misiles balísticos y de crucero, también se utilizan los THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) y los NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System).

Estos interceptores destacan, además de por su efectividad, por su coste elevado. En el caso de los Patriot, su precio puede oscilar entre los 3 y 6 millones de dólares.

La estrategia iraní

En comparación al sistema de defensa de élite estadounidense, Irán destaca por utilizar equipos armamentísticos 'low cost', destacando drones que presentan un coste intermedio entre 20.000 y 50.000 dólares.

Esto se hace con un objetivo: se producen en grandes cantidades para, así, poder lanzar un gran número de manera masiva y, de esta forma, obliga a que sus adversarios aumenten de manera exagerada el uso de sus interceptores.

Con esto, el régimen iraní quiere conseguir que países, como los del Golfo, finalicen sus existencias y, así, hacerlos más vulnerables.

Debido a esta forma de actuar, Estados Unidos y sus socios se ven obligados a mirar otras opciones igual de efectivas que sus interceptores actuales y más económicos.