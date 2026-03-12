Jamenei amenaza con mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz y promete vengar "la sangre de los mártires" de Irán

Uno hombre sostiene una imagen de Mojtaba Jamenei en Teherán ante la mirada de miembros de las fuerzas de seguridad. Majid Asgaripour Reuters / WANA

En medio de rumores sobre su estado de salud, Mojtaba Jamenei sigue sin aparecer en público desde que fue nombrado nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, hace un par de semanas. Este jueves, sin embargo, la televisión estatal ha difundido lo que parece ser su primer mensaje oficial en el cargo, en el que el ayatolá se ha dirigido a la nación sin aparecer ante las cámaras.

Según los medios iraníes, Jamenei ha exigido a Estados Unidos que retire todas sus bases militares de la región y ha advertido que seguirán siendo atacadas. También ha amenazado con continuar con el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

En sus declaraciones, Jamenei ha prometido "vengar la sangre de los mártires", haciendo referencia al ataque a la escuela Shajareh-Tayyebeh en la ciudad sureña de Minab, donde murieron 175 personas, la mayoría niñas. Ahora bien, no ha mencionado expresamente a su padre, fallecido durante los primeros bombardeos.

"Seremos especialmente sensibles respecto a la sangre de nuestros hijos. Por ello, el crimen que el enemigo cometió deliberadamente contra la escuela en Minab, y algunos casos similares, tiene un estatus especial en este proceso de rendición de cuentas", ha señalado Jamenei.

Además de insistir en la unidad del pueblo iraní, ha reiterado que la Guardia Revolucionaria iraní seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz como "herramienta de presión al enemigo".

De hecho, el que es ya el decimotercer día de la guerra ha comenzado con nuevos ataques aéreos contra petroleros que estaban cerca de las costas de Irak, así como bombardeos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, entre otros. De esta manera, el régimen de los ayatolás desmentía las afirmaciones de EEUU e Israel de haber destruido gran parte de su arsenal de armas de largo alcance.

Mientras sigue la escalada bélica, crecen los temores de una guerra prolongada, ya que las reservas de petróleo liberadas esta semana por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), unas 400 millones de unidades, solo cubrirían 20 días de suministro a través de Ormuz.

Trump gana con el bloqueo

Donald Trump ha asegurado a través de un mensaje publicado en redes sociales que para él, como presidente de Estados Unidos, "es de mayor interés y mucho más importante evitar que un imperio del mal, Irán, obtenga armas nucleares y destruya Oriente Próximo y el mundo" que el mercado del petróleo.

El mandatario ha recordado que el país que dirige es el mayor productor de petróleo y que le beneficia una subida de precios en todo el planeta. Pero, según se han manifestado en Truth Social, está primando la campaña militar para erradicar la amenaza iraní por encima de los réditos económicos que pueda reportar la guerra.