Irán empieza a colocar minas en el estrecho de Ormuz y Trump amenaza con "consecuencias nunca vistas" si no las retiran

Donald Trump pronuncia este lunes un discurso ante miembros del Partido Republicano en el Trump National Doral Miami. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha comenzado a desplegar minas en el estrecho de Ormuz, aunque hasta ahora solo se han colocado algunas docenas según medios estadounidenses. Donald Trump ha exigido la retirada inmediata de las minas y ha amenazado con "consecuencias militares nunca vistas" si Irán no lo hace. El tráfico de petróleo por el estrecho de Ormuz, responsable de una quinta parte del suministro mundial, está prácticamente paralizado, lo que ha disparado los precios del crudo. Estados Unidos aún no ha escoltado buques comerciales por el estrecho, pese a las solicitudes de la industria naviera y la tensión creciente en la zona.

En la tarde de este martes se ha conocido que Irán, supuestamente, ha empezado a desplegar minas en el estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo, según ha adelantado CBS News.

Información que ha desarrollado la CNN explicando que "la minería aún no es extensa, que se han colocado algunas docenas en los últimos días".

Asimismo, ha advertido que "Irán aún conserva entre el 80% y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y minadores, por lo que sus fuerzas podrían sembrar cientos de minas en la vía fluvial".

La respuesta del presidente de Estados Unidos ha tardado muy poco en llegar. Trump instó a Irán a la "retirada inmediata" de dichas minas a través de sus redes sociales.

"Si Irán ha colocado alguna mina en el estrecho de Ormuz —y no tenemos constancia de que lo haya hecho— queremos que las retiren INMEDIATAMENTE", solicitó el mandatario.

Asimismo, advirtió: "Si por cualquier motivo se hubieran colocado minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán estarán a un nivel nunca visto. Si, por el contrario, retiran lo que pudiera haberse colocado, será un gran paso en la dirección correcta".

A los escasos quince minutos, Donald Trump volvió a publicar en Truth Social. "En las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo 10 embarcaciones con minas inactivas, ¡y seguirán otros!", informó.

El estrecho de Ormuz lleva en el punto de mira desde que el pasado 2 de marzo Irán lo declarara cerrado. "Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y de la marina regular prenderán fuego a esos barcos", informó Ebrahim Jabari, alto mando de la Guardia, a través de los medios estatales.

Los envíos a lo largo del estrecho angosto prácticamente se han detenido desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha impedido las exportaciones de alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y ha hecho que los precios mundiales del petróleo suban a máximos no vistos desde 2022.

Escoltas de Ormuz

La Armada de Estados Unidos ha rechazado casi a diario las solicitudes de la industria naviera para escoltas militares a través del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra contra Irán, diciendo que el riesgo de ataques es demasiado alto por ahora, según Reuters.

Las evaluaciones de la Armada indican que continuarán las interrupciones en las exportaciones de petróleo de Medio Oriente y reflejan una divergencia con las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está preparado para proporcionar escoltas navales cuando sea necesario para reiniciar los envíos regulares a lo largo de la vía fluvial clave.

"Cuando llegue el momento, la Armada de Estados Unidos y sus socios escoltarán a los petroleros a través del estrecho, si es necesario. Espero que no sea necesario, pero si lo es, los escoltaremos sin demora", declaró este lunes durante una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago, en Florida.

El ejército estadounidense ha comenzado a buscar opciones para escoltar potencialmente barcos a través del estrecho, en caso de que se le ordene hacerlo, dijo el martes el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Un funcionario estadounidense informó este martes a Reuters que el ejército estadounidense aún no ha escoltado ningún buque comercial a través del estrecho.

Esas declaraciones coinciden con la publicación que realizó —y que a los minutos borró— en X el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, donde afirmaba que la Armada había escoltado con éxito un petrolero "para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados globales".

La respuesta iraní llegó casi de inmediato. El portavoz de la Guardia Revolucionaria Iraní ha negado poco después que un buque petrolero haya sido escoltado por el ejército estadounidense a través del estrecho de Ormuz.

Información que después corroboró la portavos de la Casa Blanca. Karoline Leavitt, aseguró este martes que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero.

