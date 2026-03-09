Trump tacha de "error" de Irán la elección del hijo de Jamenei como líder supremo: "No creo que dure mucho en el cargo"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha calificado de "gran error" la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán y duda que permanezca mucho tiempo en el cargo. Mojtaba Jamenei, de 56 años y poco conocido públicamente, fue nombrado líder supremo por la Asamblea de Expertos tras la muerte de su padre, Alí Jamenei. El nuevo líder cuenta con el respaldo de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha reafirmado su lealtad y ha intensificado su ofensiva contra intereses estadounidenses e israelíes. Trump evitó confirmar si Mojtaba Jamenei es ahora un objetivo militar de Estados Unidos y descartó, por el momento, una ofensiva terrestre contra Irán.

La elección de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán no ha gustado a Donald Trump.

En sendas entrevistas con NBC y el New York Post, el republicano ha reaccionado ante esta designación –considerada un auténtico desafío– afirmando que “no está nada contento”.

El republicano ha calificado esta designación como un "gran error" por parte de Irán y ha cuestionado que "vaya a durar mucho" en el cargo.

La Asamblea de Expertos nombró tras una votación en la madrugada de este lunes al ayatolá Mojtaba Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para "evitar que el país quede sin liderazgo".

El religioso de 56 años es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Pese a ello, disfruta del apoyo de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán, que tiene la misión de proteger a la Revolución Islámica y controla el programa de misiles balísticos iraní.

El cuerpo militar de élite expresó su lealtad y obediencia a Mojtaba Jameneí y lo saludó lanzando una nueva oleada en su nombre contra los “terroristas estadounidenses” en la región e Israel.

Trump ya le calificó la semana pasada de “peso ligero” y afirmó este domingo que un nuevo líder supremo no aprobado por él "no durará mucho" en el cargo.

En todo caso, el mandatario estadounidense evitó este lunes desvelar si el nuevo líder iraní es un objetivo militar de Washington en el marco de la ofensiva contra la República Islámica, que 10 días después de su inicio deja más de 1.200 muertos y miles de ataques contra instalaciones militares e infraestructuras estratégicas iraníes.



Sobre los próximos pasos a dar en la ofensiva contra Teherán, incluyendo la opción de una ofensiva terrestre, el presidente estadounidense insistió en que no está “ni mucho menos cerca” de ordenar un despliegue de ese tipo.