La supremacía aérea en Irán: un paso clave para los ataques directos, precisos, y el uso de munición especializada

Las claves nuevo Generado con IA Netanyahu afirma que Israel ha logrado supremacía aérea sobre Irán, permitiendo ataques directos y precisos con menor coste. El control del espacio aéreo es relativo, ya que Irán dispone de defensas móviles y sistemas antiaéreos avanzados que dificultan la superioridad total. El cierre del espacio aéreo iraní podría facilitar incursiones aéreas masivas de Estados Unidos e Israel y aumentar la tensión en la región. Irán ha suspendido bombardeos contra países vecinos pero mantiene el derecho a contraatacar, mientras Trump amenaza con un "duro golpe" a Teherán.

Benjamín Netanyahu ha asegurado este sábado que han logrado una "supremacía aérea total sobre Irán".

Esto implica que se pase de ataques a distancia a ejecutar ataques directos. Algo que, sin duda, lo que permite es ahorrar costes al evitar usar munición de largo alcance, aumentar la frecuencia y la amplitud de la campaña aérea.

Sin embargo, el control del espacio aéreo iraní por Estados Unidos e Israel es una victoria de la que todavía no se puede proclamar.

Irán junto con el resto de países que son sus aliados en Oriente Próximo, como los hutíes en Yemen, están contraatacando al ejército estadounidense e israelí con tecnología barata y han puesto a prueba a los cazas más avanzados.

Supremacía relativa

Asegurar esta supremacía aérea es algo relativo, según informa la cabecera especializada en defensa TWZ.

Esto supondría un cambio en la contienda porque tanto Estados Unidos como Israel pasarían de atacar a distancia, a hacer ataques directos. Algo que facilita tener el control del espacio aéreo.

Sin embargo, afirmar que tanto Estados Unidos como Irán controlan el espacio aéreo no es del todo preciso. ¿Por qué? Porque Irán cuenta con defensas aéreas móviles terrestres con una gran facilidad para ocultarse y sorprender al enemigo, a los cazas norteamericanos.

Además, sus sistemas de misiles antiaéreos SAM merodeadores son unos sistemas exóticos que favorecen ese escudo sobre Irán.

Pero no solo eso, y es que, se necesita apoyo de SEAD y de la guerra electrónica que afectan directamente a los cazas de cuarta generación estadounidenses.

Estos asumirán nuevos riesgos, especialmente en el este del país al realizar ataques directos que aumentan el número de objetivos alcanzados.

Presión constante al enemigo

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Dan Razin Caine asegura que el CENTCOM está cambiando.

Se ha pasado de grandes paquetes de ataques deliberados con munición a distancia "fuera de la capacidad del enemigo para disparar, a ataques de precisión de apoyo sobre Irán", asegura Caine.

Esto permite que se logre "una precisión mayor sobre el objetivo" y facilita "acelerar el ataque, en lugar de reducirlo".

Una nueva estrategia que ejerce "una presión constante sobre el enemigo durante los próximos días y que interrumpe los plazos de lanzamiento de misiles y drones e impone costes diarios durante las 24 horas del día", afirma Caine.

Nuevos riesgos

Este cambio en la estrategia también implica nuevos riesgos que, hasta ahora, no se estaban asumiendo.

Ahora el ejército estadounidense se enfrenta a defensas aéreas móviles y otro tipo de armamento que lo único que hace es restar capacidad de reacción.

Todavía más inquietante son los sistemas de misiles electroópticos e infrarrojos que impiden a los aviones de combate de Estados Unidos tener conciencia de que están siendo atacados.

Y, es que, los aviones F-22 y F-35 no tienen sistemas de alerta de aproximación de misiles.

Por eso, subestimar la capacidad de Irán para atacar sería algo que pondría en riesgo a la misión estadounidense.

Por ejemplo, los sistemas de los hutíes que respalda Irán en Yemen han afectado de forma negativa a los cazas de los estados árabes del Golfo y han puesto a prueba a los cazas estadounidenses más sofisticados.

Peligro hacia el este

Las aeronaves sufrirán un riesgo especialmente grave en el este de Irán. Un territorio que apenas ha sido atacado en el conflicto.

Conforme el conflicto avance, tendrán que optimizar las defensas aéreas estáticas para que las aeronaves de Estados Unidos e Irán tengan un margen de seguridad para operar sobre el terreno.

Además, este territorio dificulta la búsqueda y el rescate de las tripulaciones que puedan ser derribadas en el conflicto.

Cierre del espacio aéreo

Sin embargo, el anuncio del cierre del espacio aéreo de Irán puede agitar, aún más si cabe, el conflicto en Oriente Próximo.

Actualmente, en cuanto a la información brindada por el sitio web citado, ninguna aeronave cruza Teherán. ¿Qué implicaciones militares podría tener este acto?

A medida que se ha intensificado el conflicto en Irán, con repercusiones en todo el mundo y especialmente en Oriente Próximo, varias zonas aéreas de la región se han cerrado.

El cierre del espacio aéreo iraní podría propiciar que Estados Unidos e Israel realizasen incursiones aéreas masivas. De hecho, Tel Aviv empleó hasta 80 aviones de combate para atacar infraestructuras y búnkeres en Teherán. Y al eliminar el tráfico civil, se facilitarían los ataques a gran escala.

Asimismo, esto podría significar que esperan ataques aéreos de enemigos. En el conflicto actual, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos regionales en respuesta a los ataques iniciales.

El "duro golpe"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra los países vecinos, pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar.

La réplica de Donald Trump no ha tardado en llegar. En la plena madrugada de Washington, el mandatario ha dicho que "Irán recibirá hoy un duro golpe".

Ante las crecientes amenazas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó una contundente advertencia a la Administración de Trump: "Si busca escalar el conflicto, es lo que va a obtener".

"¡Se está valorando seriamente su destrucción total y muerte segura, así como zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo", ha sentenciado en su red social el mandatario estadounidense.

Publicación de Trump en Truth Social.

"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña.

El mandatario ha hecho alusión al perdón que ha pedido Irán a sus vecinos y ha acusado al país de convertirse en "el perdedor de Oriente Medio", cuando antes era "el matón".

"A la tumba"

En su comunicado de este sábado, el presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos.

Asimismo, Pezeshkian, ha afirmado que la exigencia de Donald Trump de "una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba".