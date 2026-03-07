Irán suspende sus bombardeos, se reserva el derecho a contraatacar y rechaza la rendición incondicional

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un acto celebrado el 6 de enero de 2026 en la capital, Teherán. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha suspendido los bombardeos contra países vecinos, aunque mantiene el derecho a responder si es atacado desde esos territorios. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha pedido disculpas a los países de la región y ha asegurado que no existe animadversión hacia ellos. Donald Trump exige la rendición incondicional de Irán, pero Pezeshkian rechaza esa posibilidad y afirma que el país está preparado para una larga guerra. Irán ha atacado posiciones militares de Estados Unidos y sus aliados en la región como respuesta a ofensivas previas, causando muertos y daños materiales.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.

"El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países", ha anunciado Pezeshkian en un discurso televisado a la nación.

El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares, bien de EEUU o de los aliados regionales de Washington.

Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv.

Casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar".

También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado esta madrugada la "contención con éxito" de un "incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación", sin heridos que lamentar.

"A la tumba"

Asimismo, Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".



"La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba", dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.



Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que "no habrá acuerdo con Irán" y que solo aceptará una "rendición incondicional".

"Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país", afirmó Pezeshkian en el video de este sábado.

Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para una larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí.

