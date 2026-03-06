Irán se ceba con Bahréin: ataca con misiles su mayor refinería y destruye el mayor centro de datos de Amazon de la región

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha lanzado misiles contra la principal refinería de Baréin, provocando un incendio pero sin causar heridos entre la plantilla. El régimen iraní también atacó con drones el mayor centro de datos de Amazon en Baréin, afectando gravemente su funcionamiento. Otros dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos resultaron dañados tras ataques con drones iraníes. Estos ataques se producen en el contexto de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de infraestructuras críticas en la región.

La ofensiva iniciada el sábado por EEUU e Israel contra Irán ha desatado un verdadero incendio regional a causa de la respuesta del régimen de los ayatolás contra los aliados de Washington, en su mayoría árabes.

Hasta siete países del Golfo Pérsico -Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán- además de Jordania, Turquía, Azerbaiyán e incluso Chipre, en territorio europeo, han sido blanco de drones y misiles de Irán y sus 'milicias proxy' porque en sus territorios hay entre 40.000 y 50.000 efectivos del Ejército de EEUU y una veintena de bases norteamericanas.

Aunque la mayor parte de estos ataques fueron neutralizados o repelidos, la peor parte se la está llevando el pequeño reino de Baréin, que ha visto cómo la principal refinería de petróleo del país, así como un centro de datos de Amazon, han sido atacados.

Las autoridades del país han denunciado este jueves un ataque con misiles lanzados desde Irán contra la principal refinería del país, de la compañía estatal Bapco Energies, al sur de Manama, la capital.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Baréin indicó que el impacto de un misil iraní provocó un incendio en las instalaciones que por fortuna no causó heridos entre la plantilla.

🇮🇷🇧🇭 Imagens mostram dois mísseis balísticos iranianos atingindo a refinaria da Bapco Energies no Bahrein.



As sirenes de alerta aéreo estavam ligadas e mísseis antiaéreos foram disparados, mas não conseguiram interceptar os mísseis iranianos. pic.twitter.com/EJ3Kl995Vo — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) March 5, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una bola de fuego seguida de una densa humareda en la instalación.

Las operaciones en la refinería, una de las más grandes y antiguas del Golfo Pérsico, continuaron mientras se evaluaban los daños tras el incendio.

Las autoridades locales señalaron que se trató de un "incendio limitado" que no se propagó a otras áreas del complejo ubicado en la isla de Sitra.

El ataque a esta refinería se suma a los registrados en los últimos días contra infraestructuras petroleras en Catar y Arabia Saudí, países que rodean al pequeño reino de Baréin.

El pasado 2 de marzo, la refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe y muy cerca de Baréin, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

Por otra parte, QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, anunció el martes que ampliaba la suspensión de varios de sus productos tras ejecutar un parón en la producción de gas natural licuado en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio.

La decisión llegó tras los ataques militares iraníes dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

Además, Irán aseguró este jueves que incendió un petrolero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

Un centro de Amazon atacado

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó el pasado domingo con drones un centro de datos de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, identificado como el mayor enclave de procesamiento de información de Washington en la región.

Según un comunicado difundido por la agencia Fars, la unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes precisó que el objetivo de este ataque era "determinar el papel de estos centros de datos" en las labores de inteligencia y apoyo logístico a las agresiones militares de Estados Unidos a la nación persa.

⚡🇦🇪 Amazon is shutting down its UAE data center following damage from the Iranian strike.



🇧🇭 Its Bahrain facility is also affected and will be closed. pic.twitter.com/4foIjwULf6 — Defense Intelligence (@DI313_) March 2, 2026

Otros dos centros de datos en Emiratos Árabes Unidos también sufrieron daños el lunes tras ser impactados directamente por drones.

"Estos ataques causaron daños estructurales, interrumpieron el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, requirieron labores de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua", indicó Amazon en una actualización de su panel en línea.

Las tres instalaciones atacadas permanecen fuera de funcionamiento, según informó la compañía estadounidense.

Estos ataques han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante conflictos y el rápido crecimiento de los centros de datos en la región.