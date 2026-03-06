Irán bombardea el centro diplomático de EEUU en Irak tras saberse que la inteligencia rusa señala objetivos a Teherán

Un manifestante recibe ayuda mientras partidarios de grupos armados chiíes iraquíes intentan avanzar hacia la embajada de Estados Unidos, situada en la Zona Verde de Bagdad. Reuters

Dos cohetes Katyusha impactaron en la base militar iraquí de Taji, al norte de Bagdad. El complejo, cerca del aeropuerto de Bagdad alberga el centro diplomático estadounidense. No se han reportado heridos.

Este incidente se produce un día después de que tres cohetes cayeran en las proximidades del aeropuerto de Bagdad, cerca de una base militar en el complejo que alberga a las fuerzas estadounidenses.

La ofensiva contra Irán ha provocado la semana de mayor actividad de ataques contra objetivos estadounidenses en Irak en meses.

