La escalada bélica prosigue con ataques iraníes en todo el Golfo: Trump y Netanyahu asumen que la guerra puede durar más

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos e Israel han lanzado una campaña militar masiva contra Irán, logrando la superioridad aérea y atacando infraestructuras clave del régimen iraní. Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra bases de EEUU y objetivos israelíes en varios países del Golfo, causando daños y víctimas. La ofensiva ha provocado el cierre de embajadas y la evacuación de personal estadounidense en la región, además de daños en instalaciones civiles y económicas. Líderes como Trump y Netanyahu reconocen que el conflicto podría prolongarse más de lo previsto, mientras crecen las amenazas de expansión por parte de grupos aliados a Irán.

Estados Unidos llevaba semanas reuniendo un inédito contingente militar en Oriente Próximo, pero la confirmación no oficial de que todo estaba a punto de saltar por los aires se registró el viernes, cuando la embajada en Jerusalén dio la orden de desalojar a todo el personal no imprescindible y a sus familiares. El ataque a Irán resultaba inminente y comenzó unas horas más tarde.

En poco más de tres días, la operación Furia Épica, con la que Administración Trump pretendía destruir los programas de misiles balísticos y nuclear y descabezar al régimen de los ayatolás, ha desatado un conflicto regional que sigue escalando. Teherán ha atacado esta madrugada con sus drones y proyectiles las delegaciones diplomáticas y bases militares de EEUU en Riad, Kuwait y en Baréin. Los daños, por ahora, no están claros.

Pese a los precisos ataques contra su cúpula política y militar, Irán no está vacilando en sus acciones de represalia contra Washington y Tel Aviv, que también ha contribuido a la escalada del conflicto con una campaña de bombardeos sobre Líbano y supuestos objetivos del grupo chií Hezbolá. El Ejército isralelí ha ordenado este martes a sus tropas avanzar en el sur del país para conquistar posiciones estratégicas.

Estado de una comisaría de Policía en Teherán tras un bombardeo. Reuters / WANA

La feroz campaña de bombardeos ha logrado degradar las defensas aéreas iraníes y brindar la superioridad aérea a los aviones de combate de EEUU e Israel, pero el rumbo de la guerra es bastante incierto. Incluso desde la Administración Trump se han ofrecido valoraciones contradictorias sobre lo que podría pasar.

El presidente republicano ya ha reconocido que el conflicto puede ser más largo de lo que se pensaba en un principio: "Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo en un evento en la Casa Blanca. Horas antes, su secretario de Defensa prometió que "esto no es Irak, no será una guerra interminable".

Una gran columna de humo negro inunda el cielo de Beirut tras los ataques israelíes. Khalil Ashawi Reuters

Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, también rechazó la idea un conflicto dilatado. "Dije que podría ser rápido y decisivo. Puede llevar algún tiempo, pero no serán años. No es una guerra sin fin", auguró en una entrevista con Fox News.

La región, en alerta

La campaña de bombardeos de Washington y Tel Aviv, que logró eliminar al líder supremo Alí Jamenei y a numerosos altos mandos militares y de la Guardia Revolucionaria, ha alcanzado cuarteles generales, sistemas de defensa antiaérea, lanzadores de misiles balísticos o destructores de la Armada iraní.

Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, prometió que "los golpes más duros aún están por venir". Trump alardeó de tener un "suministro ilimitado de armas".

U.S. forces have destroyed Islamic Revolutionary Guard Corps command and control facilities, Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields during sustained operations. We will continue to take decisive action against imminent threats… pic.twitter.com/0aHEyVHf5e — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

La fuerza combinada también destruyó infraestructura de los servicios de seguridad interna iraníes, responsables de mantener el orden, reprimir las protestas y difundir la propaganda de la República Islámica.

Unas imágenes de satélite analizadas por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional revelaron que al menos dos bombas impactaron en la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, que ya fue atacada el pasado mes de junio. La organización iraní de derechos humanos HRANA situó este martes las víctimas mortales en 742, además de reflejar 971 heridos.

As the Secretary of War stated this morning, U.S. forces are hitting Iran surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Operation Epic Fury is laser-focused on destroying Iranian offensive missiles. pic.twitter.com/0mwRSOPwUb — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Teherán, desde el primer momento, ha lanzado oleada tras oleada de misiles y drones sobre distintos puntos de Israel y objetivos estadounidenses en todo Oriente Próximo. En las últimas horas se han registrado explosiones en países que albergan bases del Ejército de EEUU, como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La embajada estadounidense en Riad cerró este martes como consecuencia del impacto de dos drones iraníes que provocaron un incendio y daños menores. Otro aparato no tripulado alcanzó el lunes la delegación diplomática en Kuwait, que ha sido clausurada de forma indefinida. La Guardia Revolucionaria ha reivindicado la destrucción de una base en Baréin.

U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia earlier in the Day was hit by Iranian Drones. pic.twitter.com/v7Os0VyYsz — BRADDY (@braddy_Codie05) March 3, 2026

También se han registrado ataques en el aeropuerto internacional de Dubái, hoteles y otras infraestructuras civiles y económicas, como unas oficinas de Amazon o la refinería de Aramco más importante de Arabia Saudí, donde se desató un preocupante fuego por los restos de un dron derribado. En Omán, un depósito de petróleo en el puerto comercial de Duqm resultó dañado por un aparato no tripulado.

El Departamento de Estado de EEUU ha pedido al personal gubernamental no esencial y a sus familias que abandonen Irak, Jordania y Baréin.

NEW | Evening Update: The combined US-Israeli force continued to degrade Iranian air defenses to maintain air superiority over western Iran and Tehran. US Joint Chiefs of Staff Chairman General Dan Caine announced on March 2 that “local air superiority has been established [over… https://t.co/NgEun7L5kP pic.twitter.com/2VDTZ98gFT — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 3, 2026

Según el think tank Instituto para los Estudios de la Guerra (ISW), las milicias iraquíes aliadas de Irán amenazan con expandir sus ataques a países de la región que albergan tropas estadounidenses, como Jordania. Los hutíes podrían seguir la misma estrategia en el Cuerno de África. De hecho, los drones lanzados contra la base británica en Chipre fueron reivindicados por Hezbolá.

En su estrategia en múltiples frentes, el régimen de los ayatolás, todavía sin nuevo líder, busca propiciar un golpe al comercio mundial con la interrupción del transporte marítimo al cerrar el estrecho de Ormuz. También que los países del Golfo presionen a Trump para que ponga fin a su ofensiva y vuelvan así a fluir los beneficios por la venta de petróleo.

Catar, Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron este lunes los ataques "injustificados" con misiles y drones lanzados por Irán contra sus territorios en una declaración conjunta, respaldada por Estados Unidos, advirtiendo de que representan una escalada peligrosa que amenaza la estabilidad regional.