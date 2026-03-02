El jefe del Pentágono asegura que la guerra en Irán se alargará, pero que no será interminable: "Esto no es Irak"

Las claves nuevo Generado con IA El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que la guerra en Irán será prolongada pero no interminable, diferenciándola del conflicto en Irak. Estados Unidos justifica la ofensiva alegando que Irán intentaba reconstruir su programa nuclear y desarrollaba misiles y drones avanzados. El régimen iraní se ha negado a negociar tras varias rondas de diálogo, según Hegseth, lo que motivó la acción militar. El jefe del Ejército estadounidense, Dan Caine, advirtió que la misión llevará tiempo y habrá más bajas, y que se movilizarán más medios aéreos en la región.

Dos días ha tardado la Administración de Estados Unidos en pronunciarse oficialmente sobre la operación militar contra Irán lanzada conjuntamente con Israel el sábado. Ha sido Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien ha comparecido este lunes en una rueda de prensa para actualizar la situación en Oriente Próximo. "Esto no es Irak, no será una guerra interminable", ha afirmado durante su intervención.

El jefe del Pentágono ha comenzado diciendo que durante "47 largos años" el régimen iraní ha librado una "guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos". En concreto, ha hablado de derramamiento de sangre, con "coches bomba en Beirut, ataques con cohetes a nuestros barcos, asesinatos en nuestras embajadas y bombas en las carreteras de Irak y Afganistán".

Al hilo de este argumento, Hegseth ha subrayado que Estados Unidos no ha iniciado la guerra, pero que es bajo la presidencia de Trump cuando se está "terminando". No escaso de elogios, ha defendido que su presidente ha demostrado "tener agallas" para iniciar una campaña destinada a acabar con el programa balístico y nuclear iraní.

El secretario de Defensa ha justificado la ofensiva asegurando que la República Islámica estaba "construyendo poderosos misiles y drones para crear un escudo convencional mientras buscaba una bomba nuclear con mentiras". Hegseth ha añadido que, tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, Estados Unidos advirtió a Teherán de consecuencias "mucho peores" si reconstruían su programa nuclear.

No obstante, ha asegurado que el régimen iraní se ha negado a negociar, a pesar de que en las últimas semanas se han llevado a cabo hasta tres rondas de negociaciones. "El régimen anterior tenía todas las posibilidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato, pero Teherán no estaba dispuesto a negociar", ha concluido.

A continuación ha tomado la palabra Dan Caine, el jefe del Ejército estadounidense. Contradiciendo en parte a Hegseth, ha avanzado que llevará "algún tiempo" alcanzar los objetivos fijados con la misión Furia Épica. "No es una operación de la noche a la mañana", ha explicado, asumiendo que será una tarea "ardua" y que habrá más bajas.

El jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor Conjunto han comparecido unos 40 minutos ante los medios, pero no han ofrecido nueva información sobre esos objetivos que persigue la Administración Trump con el bombardeo masivo de Irán. Caine ha avanzado que en los próximos días se movilizarán más medios aéreos a la región.