Las contradicciones de Trump sobre Irán en 48h: de pedir a la población derribar el régimen a afirmar que Teherán negociará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca, tras bombardeos del ejército estadounidense sobre Irán. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump pasó de pedir a la población iraní el derribo del régimen a mostrarse abierto a negociar con Teherán en solo 48 horas. El presidente estadounidense llegó a afirmar que ya tenía identificado a posibles reemplazos para el poder en Irán y sugirió una salida similar a la venezolana. Desde Irán, tanto el secretario del Consejo Supremo de Seguridad como el Ministro de Exteriores han negado cualquier disposición a negociar con Estados Unidos. El conflicto se intensifica con acusaciones contra Trump de desestabilizar la región y ataques de Irán a países vecinos aliados de EEUU.

En cuestión de horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pasó de alentar abiertamente el derribo del régimen iraní con mensajes alentadores a la población a un cambio importante en sus palabras, hablando de vía diplomática y llegó a afirmar que Teherán negociará.

Trump comenzó diciendo el sábado que "esta es la oportunidad que la sociedad iraní ha esperado décadas" y que tienen que jugar su papel para terminar con un régimen dictatorial que ha eliminado toda libertad en el país y ha limitado los derechos de las minorías. Sin embargo, 48 horas después, pasó de esto a abrir la puerta a entablar una negociación con los dirigentes iraníes.

Además, Trump instó en un principio a la Guardia Revolucionaria de Irán a deponer las armas y rendirse, o de lo contrario "se enfrentarán a una muerte segura". El dirigente republicano llegó a afirmar el sábado que "ya tiene identificado" quién puede tomar el relevo y tomar el poder en Irán.

A pesar de esto, también sugirió este domingo que todo podría resolverse "en pocos días" si Teherán se sienta a negociar.

El vaivén verbal por parte del republicano no es nuevo en la trayectoria política de Trump, pero en un escenario tan sensible como el iraní vuelve a abrir interrogantes sobre cuál es su verdadera estrategia e intención con este conflicto.

También se perciben en este giro de guion por parte de Trump las críticas que está recibiendo de personajes influyentes en la "derecha populista" norteamericana, como Tucker Carlson, quien ha definido la actuación de EEUU como "peligrosa y malvada".

La declaración más impactante por parte de Trump, llegó cuando afirmó que han sido “eliminados”, junto al Líder Supremo, Ali Jamenei, 48 líderes iraníes y que no existen reemplazos preseleccionados porque “ya están muertos”

Aún más llamativa fue su mención a una posible “salida a la venezolana”, en referencia al modelo aplicado tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y posterior negociación con el chavismo, dejando a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez al mando del país bajo la tutela de la Administración Trump.

En este momento, el régimen iraní atraviesa un vacío de poder sin precedentes, tras la muerte de los principales altos cargos que estaban señalados por parte del líder supremo Jamenei como reemplazos en caso de morir.

La Constitución de Irán no prevé que el poder quede en manos de una sola persona si el Líder Supremo muere o queda incapacitado. La decisión definitiva sobre el nuevo Líder Supremo corresponde a la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos, que es la única instancia con autoridad para nombrarlo.

Las funciones institucionales pasan temporalmente a un consejo de tres miembros: el presidente de la República, el jefe del Poder Judicial y un jurista islámico designado por el Consejo de Guardianes, que quedará encabezado por el ayatolá Ali Rerza Arafi.

Trump, sin embargo, se ha abierto en las últimas horas a negociar, lo que ha alimentado la idea de "la vía venezolana" como solución para poner fin al conflicto en Irán. Esto se desprende de las últimas declaraciones del mandatario republicano en una conversación telefónica con el medio The Atlantic.

Donald Trump, durante una fotografía este domingo, regresando a la Casa Blanca. Reuters

Actualmente, sigue siendo una incógnita cuál será la estrategia definida por Trump, que ha recibido duras críticas desde sectores de la derecha estadounidense, que le han acusado de "poner los intereses de Estados Unidos en último lugar".

Durante esta llamada telefónica, Trump no solo aseguró que estaba en conversaciones con el ejecutivo conformado de transición en Irán, sino que el país de Oriente Medio ya había accedido a dialogar con EEUU.

"Irán quiere hablar, y he accedido a hablar con ellos, así que hablaremos. Tendrían que haberlo hecho antes", relató. A pesar de sus palabras, Irán y EEUU llevaban varias semanas negociando, aunque el mandatario republicano mantiene que no había interés por parte del país de Oriente en alcanzar un acuerdo.

Teherán lo niega

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Ali Larijani, ha asegurado este lunes que la República Islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con la Casa Blanca.

Larijani, en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó la negativa a ningún tipo de negociación: "No negociaremos con Estados Unidos".

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Este mensaje responde a una publicación de Al Jazeera en X que citaba al The Wall Street Journal sobre una supuesta iniciativa de Larijani para reactivar contactos con Washington.

Llega después de que el ministro de exteriores omaní Badr al Busaidi afirmara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, expresó disposición a apoyar esfuerzos para frenar la escalada.

El propio Larijani defendió en otro texto publicado en X que “la nación iraní se está defendiendo” y que el Ejército “no inició la invasión”.

En paralelo, también se manifestó el Ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien exhibió un tono duro hacia EEUU, en una entrevista emitida horas antes en la cadena de televisión catarí Al Yazira en la que ha recalcado que "no hay límites" para la "legítima" defensa iraní.

Desde Irán, se acusa a Trump de "hundir la región en el caos" a la vez que el conflicto se ha extendido con ataques iraníes a países vecinos, aliados de EEUU, como Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí o Bahrein.