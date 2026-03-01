Al menos tres soldados estadounidenses mueren en la operación 'Furia Épica': EEUU afirma haber hundido un buque militar iraní

Las claves nuevo Generado con IA Al menos tres soldados estadounidenses han muerto y cinco resultaron gravemente heridos durante la operación 'Furia Épica'. Estados Unidos afirma haber hundido una corbeta iraní clase Jamaran cerca del puerto de Chah Bahar en el Golfo de Omán. Irán asegura haber alcanzado el portaviones estadounidense Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos, pero el Pentágono lo desmiente. El USS Abraham Lincoln, junto al USS Gerald Ford, está desplegado en la zona con su grupo de combate en medio de tensiones crecientes entre EEUU e Irán.

El Pentágono oficializó este domingo que al menos tres militares estadounidenses han muerto y cinco han resultado gravemente heridos durante la operación Furia Épica.

A través de una publicación en X, el Mando Central de EEUU (CENTCOM) añadió que otra parte de su equipo ha sufrido heridas leves por metralla y conmociones cerebrales.

"Están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestra respuesta sigue en curso", ha añadido el comando estadounidense en su comunicado.

El CENTCOM, encargado de supervisar los actuales ataques estadounidenses contra Irán, incidió en que la situación sobre el estado de su ejército es cambiante, por lo que, por respeto a las familias, no van a dar más datos, incluyendo la identidad de sus "guerreros caídos en combate".

Asimismo, las Fuerzas Armadas estadounidenses han comunicado en otra publicación en su perfil de X que el pasado sábado, durante el inicio de sus operaciones militares, habían hundido una corbeta iraní clase Jamaran.

"El barco, en estos momentos, se está hundiendo en el fondo del Golfo de Omán, en un muelle situado en Chah Bahar. Como ha informado el presidente Trump, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la policía deben entregar las armas. Abandonen el barco", incidió el CENTCOM.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Dentro de las respuestas a nivel armamentístico entre EEUU e Irán, la IRGC ha informado a través de un comunicado que cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron en la jornada de este domingo el portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

"Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota.

EEUU desmiente el ataque iraní

A raíz del comunicado aportado por la Guardia Revolucionaria Islámica, el Mando Central estadounidense desmintió vía X el ataque perpetrado por Irán y afirma que el Lincoln no fue abatido.

"Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln sigue lanzando aviones en apoyo de la implacable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen de Irán".

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

El USS Abraham Lincoln, portaviones nuclear de clase Nimitz, destaca por navegar acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Además, cabe destacar que es el segundo buque portaaeronaves desplegado por EEUU en territorio iraní, junto al USS Gerald Ford, uno de los mayores buques de estas características a nivel internacional, que viaja junto a cuatro destructores.