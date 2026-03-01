El ataque de Trump contra Irán provoca las primeras fisuras en la derecha estadounidense: "Es asqueroso y malvado"

El tema de la autorización del Congreso para acciones militares cobra relevancia, ya que una guerra prolongada podría traer bajas estadounidenses y mayor presión política.

El debate revive la brecha entre el poder presidencial y el legislativo en la autorización de intervenciones militares en Estados Unidos.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha generado polémica y demandas de votación en el Congreso antes de entrar en un nuevo conflicto.

El ataque de Trump contra Irán ha provocado fuertes críticas dentro de la derecha estadounidense, incluyendo a figuras como Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene.

"Es absolutamente asqueroso y malvado". Con esas palabras ha definido Tucker Carlson, uno de los grandes referentes del neoconservadurismo estadounidense, el ataque que Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado contra Irán.

"Dijimos 'no' a más guerras extranjeras y 'no' a más cambios de régimen un mitin tras otro", ha comentado por su parte la excongresista Marjorie Taylor Greene, considerada una de las principales figuras de la derecha populista radical en Washington. "Pero todo es mentira y los intereses de Estados Unidos siempre van en último lugar".

Si bien el reproche de Taylor Greene era de esperar –renunció a su escaño hace dos meses tras distanciarse de Donald Trump–, de Carlson hay quien esperaba un poco más de cintura dada su cercanía con el presidente estadounidense.

De hecho, su última visita a la Casa Blanca tuvo lugar la semana pasada. Pero su animadversión a las intervenciones de Estados Unidos en el exterior, contra las que ha clamado varias veces en el pasado, se ha impuesto y de ahí el comentario.

Carlson, por cierto, se ha pronunciado en esos términos durante una conversación con el corresponsal jefe de ABC News en Washington: Jonathan Karl. Karl ha explicado que buscaba la opinión de Carlson porque, pese a ser "sólo una persona", también es "una figura prominente dentro del trumpismo".

"Este es un paso trascendental y potencialmente decisivo, o quizás redefinitorio, para Trump", añadió Karl. "Se metió en política prometiendo poner fin a lo que él llamó guerras eternas, criticó la guerra de Irak, afirmó que siempre se había opuesto a ella, y ahora se encuentra iniciando el que podría ser un gran conflicto con Irán".

La decisión de lanzar un ataque masivo contra Irán junto a Israel parece haber sido tomada en la madrugada del sábado y, más allá de las críticas mencionadas, también ha generado polémica dentro del propio Congreso de Estados Unidos.

Varios miembros del Partido Demócrata y al menos dos miembros del Partido Republicano han reaccionado a lo que Trump ha descrito como "operaciones de combate importantes" exigiendo que el Congreso vote antes de que el país entre en un nuevo conflicto.

"Esto no es America First", declaró en sus redes sociales Thomas Massie, congresista del Partido Republicano por Kentucky. También afirmó que en la próxima sesión del Congreso trabajará con la congresista Ro Khanna, del Partido Demócrata de California, para intentar forzar una votación en las cámaras sobre la guerra con Irán.

Una brecha histórica

Este debate refleja una brecha persistente entre el diseño constitucional estadounidense –que reserva al poder legislativo la facultad de declarar la guerra– y la práctica de desplegar fuerzas por parte del presidente de turno sin autorización previa.

En 1973, tras la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó la llamada Resolución sobre los Poderes de Guerra con el fin de limitar esa práctica.

Dicha resolución estableció que el mandatario solo puede actuar unilateralmente en caso de ataque. O sea: en defensa propia. Y si se ve obligado a realizar un despliegue urgente, la medida establece un periodo de gracia de 60 días. Es decir: si al cabo de dos meses el Congreso no ha otorgado su autorización, las tropas desplegadas deben regresar.

Sin embargo, esos límites se han sobrepasado con frecuencia. Tanto Barack Obama –en Libia– como Trump –durante su reciente operación militar contra el narcotráfico– han sostenido que ciertas campañas aéreas no están sujetas a la norma.

Otros presidentes sí han buscado autorización formal para iniciar grandes guerras terrestres, como la de Afganistán o la de Irak, pero también han ampliado unilateralmente los plazos establecidos y han reivindicado la potestad de emprender intervenciones limitadas por interés nacional sin aval legislativo.

En relación con esto último el propio Trump, sin ir más lejos, ha ordenado acciones como el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, los bombardeos contra Irán de hace meses y la invasión de Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Es cierto que ninguna de esas operaciones militares causó bajas estadounidenses. Y ese es, en la práctica, el principal freno político: cuando el Congreso autoriza una guerra, es el país quien asume colectivamente el coste humano, no solo el presidente que la ordena.

Pero si el ataque de este sábado contra Irán desemboca en una guerra prolongada, es probable que las bajas estadounidenses empiecen a sucederse.