Objetivo Jamenei: el ataque destruye la residencia del ayatolá y el régimen guarda silencio sobre su estado

La bautizada operación Rugido de León pone en jaque varias regiones de Oriente Próximo con el foco en Irán. Todo con el fin de descabezar el régimen de los ayatolás, con Alí Jamenei al mando como líder supremo y Masud Pezeshkian en la presidencia.

Los bombardeos han reducido a escombros la residencia oficial del líder supremo. Sin embargo, un gran hermetismo envuelve su figura, ya que se desconoce su estado de salud.

Por su parte, fuentes oficiales iraníes también han confirmado que el presidente Masud Pezeshkian "se encuentra en perfecto estado de salud" y en una zona segura. Estados Unidos e Israel tratan de derrocar la cúpula iraní mediante bombardeos.

Bombardeo a la residencia

Según una imagen adelantada por The New York Times, la vivienda donde reside Jamenei ha sido destruida tras un ataque bilateral de Washington y Tel Aviv.

La compañía Airbus ha difundido la imagen satelital en la que se muestran los daños que ha sufrido el complejo tras los ataques.

En la foto, se aprecia una columna de humo negro. El complejo se compone de varios edificios. Es también una de las principales sedes en las que se alojan varios altos funcionarios del régimen que controla Irán desde 1979.

"Ataque preventivo"

Bombardeo bilateral. Israel y EEUU han lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" contra el país hebreo y "defender al pueblo estadounidense".

Poco después, varias explosiones han sacudido diversos puntos estratégicos de Teherán, como el sector de la capital donde está ubicada la residencia presidencial.

A las 8:15 hora de Israel (7:15 hora española), el Ministerio de Defensa de Israel emitió un comunicado en el que confirmó que había iniciado su ataque y declaraba el estado de emergencia durante 48 horas.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

Tras los ataques, el Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet en todo el país y ha confirmado que el ataque conjunto ha alcanzado las ciudades de Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

"Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", indicó a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

Sánchez: "Rechazamos la acción militar"

Las reacciones en España no han tardado en llegar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la acción militar unilateral de EEUU e Israel en Irán porque "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y ha pedido "desescalada y diálogo", recoge Efe.

En su cuenta de la red social X, Sánchez también ha rechazado las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha sentenciado.

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha escrito Sánchez.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", ha escrito Sánchez.

También en el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán y ha pedido respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", ha escrito Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

Líder supremo

Alí Jamenei (Mashhad, 1939) nació en el seno de una familia clerical chií. Se formó en los seminarios de su ciudad natal, y en los de otras dos ciudades: Qom y Najaf. Siempre con el referente del exlíder supremo, Ruhollah Jomeini.

Desde una edad temprana, se implicó en la oposición religiosa al sha (monarca).

Tras la revolución islámica de 1979, ocupó varios cargos determinantes en el nuevo régimen. Fue diputado y miembro de la Asamblea de Expertos.

Dos años después, en el 81, fue elegido presidente del país. Trazó la hoja de ruta del país durante su guerra con Irak.