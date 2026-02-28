El Reino de Arabia Saudí está dispuesto a liderar una ofensiva de todos los países del Golfo contra Irán

Las claves nuevo Generado con IA Arabia Saudí condena la "flagrante agresión" de Irán y la violación de la soberanía de Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania. El Gobierno saudí ha mostrado su solidaridad y apoyo inquebrantable a los países afectados, ofreciendo todos sus recursos para respaldar las medidas que adopten. Arabia Saudí advierte sobre las graves consecuencias de las continuas violaciones de la soberanía estatal y de los principios del derecho internacional.

El Reino de Arabia Saudí ha condenado este sábado "la flagrante agresión iraní y la violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania", tras los ataques perpetrados por EEUU e Israel.

A través de un tuit publicado en X por el Ministerio de Asuntos Exteriores Saudí, han afirmado su "plena solidaridad y su apoyo inquebrantable a los países hermanos, así como su disposición a poner todas sus capacidades a su disposición para respaldar cualquier medida que puedan emprender".

Finalmente, el Reino Saudí ha advertido de las "graves consecuencias que se derivan a raíz de la continua violación de la soberanía de los Estados y de los principios del derecho internacional".

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia condemns and denounces in strongest terms the blatant Iranian aggression and the flagrant violation of the sovereignty of the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Jordan. The Kingdom affirms its full solidarity with and unwavering support for… pic.twitter.com/hA2cVqvfmx — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) February 28, 2026

