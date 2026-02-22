Miles de estudiantes vuelven a desafiar contra el Gobierno de Irán, mientras las tropas de Trump agotan su ultimátum

Imagen de archivo de las protestas de Irán durante el pasado mes de enero.

Las claves nuevo Generado con IA Miles de estudiantes iraníes han protagonizado protestas en universidades, con enfrentamientos entre partidarios y opositores de la República Islámica. Algunos manifestantes han coreado consignas contra Estados Unidos e Israel y han quemado sus banderas, mientras otros expresaban apoyo a la monarquía Pahlaví. Las protestas se producen tras la violenta represión estatal de enero, que dejó más de 3.000 muertos según cifras oficiales y hasta 7.000 según organizaciones opositoras. El despliegue militar de EE.UU. sobre Irán ha aumentado, con más de 75.000 soldados y refuerzos aéreos y navales, mientras Trump mantiene amenazas de acción militar limitada.

Por segundo día consecutivo, las universidades iraníes han sido escenario de protestas estudiantiles con gritos en contra y a favor de la República Islámica. Además de producirse enfrentamientos entre ambos bandos.

Los jóvenes partidarios de la República Islámica han gritado "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel", culpándolos de la muerte de miles de personas en lo que calificaron como un complot estadounidense-israelí en referencia a las protestas antigubernamentales de enero.

Esas revueltas fueron apagadas tras una violenta represión estatal que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EEUU, elevan la cifra a 7.015.

Durante las manifestaciones estudiantiles de este domingo, estos jóvenes también han aprovechado para quemar banderas de EEUU e Israel y corearon eslóganes contra la monarquía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

En cambio, cientos de estudiantes de universidades de Teherán, Sharif, Baheshti y Amir Kabir han gritado lemas en contra de la República Islámica y se han posicionado a favor de la monarquía. Entre ellos, "Viva el Sah" y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, según imágenes publicadas por el portal estudiantil Amir Kabir.

Enfrentamientos entre ambos bandos

Numerosos medios del país han reportado enfrentamientos entre ambos bandos.

Estas protestas estudiantiles se han reanudado el pasado sábado en el primer día del semestre académico en varias universidades de Teherán y en la Universidad Ferdosi de Mashad para rendir homenaje a las víctimas de las protestas de enero, con gritos de “Juramos por la sangre de nuestras camaradas, resistiremos hasta el final”.

Estas manifestaciones retoman las desatadas a finales de diciembre por la crisis económica, que evolucionaron en un movimiento antigubernamental a escala nacional hasta que fueron sofocadas con una brutal represión los días 8 y 9 de enero.

Amenazas de Trump

Cabe destacar que estas protestas ocurren bajo las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de provocar una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

Asimismo, sus declaraciones llegan después de que el pasado jueves haya informado, tras la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, que iba a marcar un plazo de diez días para decidir si intervenía militarmente en Irán o no.

De hecho, según informa Efe, el despliegue militar estadounidense en torno a Irán ha aumentado en las últimas semanas, considerándose el mayor en 15 años. Ya hay más de 75.000 militares sobre el país.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, según el The New York Times.

El refuerzo militar estadounidense incluye decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario.