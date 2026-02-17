Irán y EE UU llegan a la 2º ronda de negociaciones nucleares enzarzados por el programa de misiles balísticos de Teherán

Donald Trump insiste en la necesidad de un cambio de régimen en Irán, mientras Israel exige limitar el alcance de los misiles iraníes y Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región.

Washington busca garantías verificables sobre el enriquecimiento de uranio y discute incentivos económicos y riesgos militares si no hay avances.

El programa de misiles balísticos de Teherán es uno de los principales puntos de fricción, ya que Irán descarta deshacerse de su capacidad defensiva.

Irán y Estados Unidos retoman en Ginebra la segunda ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, con delegaciones de alto nivel de ambos países.

Irán y Estados Unidos retomarán este martes las negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní en Ginebra, Suiza, en lo que será la segunda ronda de este diálogo indirecto tras la primera cita celebrada en Omán hace apenas unas semanas.

La delegación iraní está encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien llegó a la ciudad suiza con la intención de presentar "iniciativas reales" para lograr un acuerdo "justo y equilibrado".

Por su parte, EEUU enviará a una delegación de alto nivel compuesta por enviados especiales de la Casa Blanca, asesores de seguridad nacional y diplomáticos experimentados en asuntos nucleares y de Oriente Medio.

Los representantes estadounidenses incluyen al asesor principal y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff.

La presencia de enviados de primer nivel por parte de la Administración Trump refleja la importancia estratégica de estas negociaciones, no solo para el control del programa nuclear iraní, sino también para la seguridad regional y global.

Se espera que los representantes norteamericanos busquen garantías verificables sobre el enriquecimiento de uranio, discutan posibles incentivos económicos y diplomáticos, y evalúen los riesgos militares y políticos en caso de que las negociaciones no avancen.

Esta movilización de alto nivel indica que Washington está comprometido en que la reunión genere resultados concretos, aunque las diferencias históricas con Teherán siguen siendo un desafío significativo.

Además, el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, llegó a asegurar en una entrevista a la BBC desde Teherán, que "la pelota está en el tejado del Gobierno de los EEUU"; en clara señal de la voluntad iraní de llegar a un acuerdo con la Administración Trump.

El encuentro se llevará a cabo otra vez de manera indirecta, facilitado por la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi.

"Haremos todo lo que podamos para llegar a un acuerdo", aunque ha descartado negociación alguna sobre deshacerse de su programa de misiles balísticos, aludiendo a la defensa personal del territorio.

"Cuando fuimos atacados por los israelíes y los estadounidenses (en la guerra de los 12 días en junio), fueron nuestros misiles los que nos ayudaron; ¿cómo podemos aceptar quedar privados de nuestra capacidad defensiva?", ha afirmado.

En paralelo, Abbas Araqchi, titular de la cartera de Exteriores del país persa, se reunió este lunes con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, manteniendo una reunión que calificó de "contacto técnico", previo a la cita que se celebrará este martes con EEUU.

Además, el jefe de la diplomacia iraní tiene previsto asimismo reunirse con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, "antes de la cita diplomática" que mantendrá con los enviados especiales de la Casa Blanca.

En todo caso, antes de partir hacia Suiza, Araqchi subrayó que ‘ceder ante las amenazas no es una opción’ y afirmó que lleva consigo ‘propuestas concretas’ destinadas a alcanzar un acuerdo que sea ‘justo y equilibrado’.

Con estas palabras, el ministro de Exteriores, es contundente, a la vez que refleja la intención de Irán de buscar soluciones diplomáticas sin comprometer sus intereses estratégicos.

Cambiar el régimen

Por su parte, Donald Trump no tiene dudas respecto a lo que le gustaría que sucediera en el territorio iraní, ya que se ha mostrado muy crítico con el régimen de los Ayatolás.

El máximo mandatario de los EEUU ha afirmado que un cambio de régimen en Irán sería "lo mejor que podría pasar", en declaraciones claras respecto a su deseo de reemplazar al gobierno teocrático encabezado por el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Estos contactos entre ambos países siguen marcados por la desconfianza mutua. Un recelo que sigue exhibiendo uno de los socios principales de Estados Unidos, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya avanzó este domingo que una de las condiciones que pone su país para apoyar un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que el estado persa "limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos".

El contexto de estas negociaciones se ve además reforzado por un significativo despliegue militar estadounidense en la región.

En medio de las negociaciones, el pasado viernes, el expresidente Donald Trump anunció el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, desde el Caribe hacia Oriente Medio. "Partirá muy pronto", señaló, en un gesto que refleja la tensión latente.