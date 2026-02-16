Israel agrede otra vez al director palestino del documental 'No Other Land', que ganó un Oscar, y detiene y hiere a su familia

El codirector del documental palestino-israelí 'No Other Land', Hamdam Ballal, el 26 de marzo de 2025 en Susiya. Reuters

Uno de los codirectores del oscarizado documental palestino-israelí No Other Land, Hamdam Ballal, sufrió este domingo una agresión conjunta de colonos y soldados israelíes en su casa en Susiya, en el sur de Cisjordania, según ha denunciado él mismo en un comunicado difundido en redes sociales.



"Esta tarde, cerca de un año después de que ganáramos el Óscar, el mismo colono que me atacó poco después de que volviera de Los Ángeles (Shem Tov Lusky) lideró de nuevo un ataque contra mi casa y mi familia", recoge el comunicado, que compartieron en sus redes sociales los codirectores del documental Yuval Abraham y Basel Adra.



"Cuatro miembros de mi familia están arrestados en este momento y otro está en el hospital", continúa.

Statement from Oscar-winning director Hamdan Ballal:



This afternoon, nearly a year after we won the Oscar, the same settler who attacked me shortly after I returned from Los Angeles--Shem Tov Lusky--again led an attack against my home and my family. Four of my family members… — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) February 15, 2026

Ballal asegura que un conocido líder colono de la zona, Shem Tov Lusky, entró al recinto de su vivienda con su ganado este domingo.



"Hace dos semanas logramos obtener una decisión del tribunal israelí de que el área alrededor de mi casa estuviera cerrada a los no residentes, pero los colonos rompen esa orden y aún vienen con sus rebaños casi todos los días", lamenta.



Tras la incursión del colono, el hermano de Ballal llamó a la policía y el Ejército de Israel se presentó en el lugar.

Sin embargo, los soldados entraron a la vivienda familiar y atacaron a los presentes, arrestando además a dos hermanos, un sobrino y un primo de Ballal. "Otro hermano fue gravemente herido y está en el hospital".



Preguntado por Efe al respecto, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado.

Esta nueva eagresión se produce el mismo día en el que el Gobierno de Israel ha aprobado anexionarse tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, lo que para muchos ya es considerado una ilegalidad.

Detenido y agredido hace un año

El 24 de marzo del año pasado, colonos encabezados por Shem Tov Lusky dieron una paliza a Ballal cuando este se encontraba en una ambulancia para recibir tratamiento de sus heridas. Soldados israelíes le detuvieron y se lo llevaron arrestado.

Según la productora de la película, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del 24 de marzo cuando una decena de colonos israelíes atacó la aldea palestina, Susiya, de Masafer Yatta, hiriendo a personas y destruyendo propiedades.

"El grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro", relató la nota en la que se informó de estos hechos.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

'No Other Land'

No Other Land abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en torno al hogar de Basel Adra, el conjunto de aldeas en Masafer Yatta (Cisjordania) que sufrió en ese periodo demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras ante la conversión de la zona en un campo de entrenamiento de Defensa israelí aprobado por Jerusalén.

El pasado 3 de marzo, la película ganó el Óscar a mejor documental y desde entonces el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together ha organizado proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades por todo el país, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitara a los cines de Israel que no exhibieran la película.

Footage shows that after Israeli settlers attacked Masafer Yatta and set Palestinians' homes ablaze, ambulances were blocked from entering.



Israeli soldiers and settlers confiscated ambulance keys, forcing paramedics to continue on foot to reach Palestinian civilians.@PressTV pic.twitter.com/BdWzcAxKku — Azadar Hussain (@Azadar04) January 28, 2026

Casi un año después de la entrega del galardón, Israel continúa llevando a cabo demoliciones en las viviendas de Masafer Yatta y los ataques y agresiones de colonos a la población son prácticamente diarios.

De hecho, hace unas semanas, varios colonos israelíes quemaron casas, apedrearon a palestinos y robaron cientos de ovejas en Masafer Yatta .