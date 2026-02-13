Irán libera a tres de los siete líderes reformistas detenidos por criticar la represión de las protestas sin retirar los cargos

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha liberado bajo fianza a tres de los siete líderes reformistas detenidos por criticar la represión de las protestas. Entre los liberados se encuentran Azar Mansouri, Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh, destacados miembros del Frente Reformista. La Fiscalía mantiene cargos contra cuatro de los detenidos por "socavar la unidad nacional" y "coordinarse con la propaganda del enemigo". Otros tres líderes reformistas, entre ellos Mohsen Aminzadeh y Hosein Karrubí, continúan retenidos en prisión por el régimen iraní.

Las autoridades iraníes pusieron este jueves en libertad bajo fianza a la líder del Frente Reformista, Azar Mansouri, detenida el pasado domingo junto a otras cuatro figuras destacadas de la oposición por criticar la brutal campaña de represión articulada por el régimen para sofocar las protestas, en las que murieron más de 6.000 manifestantes, según el recuento de la organización de derechos humanos iraní HRANA.

La Fiscalía de Teherán presentó cargos contra cuatro de los representantes del campo reformista detenidos por "socavar la unidad nacional" y "coordinarse con la propaganda del enemigo". "Quienes emiten comunicados contra la República Islámica desde dentro están replicando las voces del régimen sionista y de Estados Unidos", denunció el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, tras confirmar las detenciones.

Según declaró a la agencia ISNA el abogado de Mansouri, Hojjat Kermani, además de la antigua asesora del expresidente Mohammad Jatamí, también fue liberado este jueves Javad Emam, portavoz del Frente Reformista y exjefe de campaña del líder opositor Mir-Hosein Musaví, que permanece bajo arresto domiciliario desde 2011. Según el medio independiente Radio Zamaneh, Emam ya tenía antecedentes.

El exdiputado Ebrahim Asgharzadeh, responsable del comité político del Frente, también abandonó esta misma semana la infame prisión de Evin, donde languidecen decenas de prisioneros políticos, entre los que figura la activista Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz.

Según la agencia de noticias Fars, uno de los brazos mediáticos de la Guardia Revolucionaria, la excarcelación de los tres dirigentes críticos "se llevó a cabo gracias a los esfuerzos de Masud Pezeshkian". El presidente iraní, miembro destacado del sector reformista del régimen, recibió el apoyo de los represaliados en las elecciones de julio de 2024, unos comicios anticipados tras la muerte de su predecesor, Ebrahim Raisi, en los que batió en segunda vuelta a Saeed Jalili, su rival ultraconservador.

Pezeshkian perdió parte del apoyo del sector reformista por su incapacidad de imponer su agenda, pero sigue siendo la cara más amable del régimen. Es el único dirigente que ha pedido disculpas por la campaña de represión, que se saldó con la detención de 52.600 manifestantes, según la ONG Human Rights Activists, si bien ha atribuido las protestas a conspiraciones extranjeras y ha cerrado filas con el líder supremo, Alí Jamenei.

En las prisiones del régimen permanecen retenidos, sin embargo, otros tres destacados dirigentes reformistas, como son Mohsen Aminzadeh, quien fuera viceministro de Asuntos Exteriores durante la administración Jatamí; Hosein Karrubí, uno de los hijos del expresidente del Parlamento Mehdí Karrubí, peso pesado del Movimiento Verde; y Ali Shakouri-Rad, antiguo secretario general del partido Ettehad-e Mellat.

Este último pronunció a través de un discurso difundido en un canal opositor de Telegram conocido como Jomhuriyat que, a sus 86 años, "era posible" que Jamenei no fuera capaz de "cambiar sus puntos de vista, pero sí puede decir: doy un paso al costado".