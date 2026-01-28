Colonos israelíes queman casas y apedrean a palestinos en Masafer Yatta, la aldea de la oscarizada 'No Other Land'

Las claves nuevo Generado con IA Colonos israelíes atacaron varias aldeas de Masafer Yatta en Cisjordania, incendiando casas, robando ovejas y agrediendo a residentes palestinos, incluidas mujeres y niños. Las ambulancias fueron bloqueadas por soldados israelíes, impidiendo la atención médica inmediata a los heridos, según activistas y testigos en la zona. Entre los heridos se encuentran un joven con una grave hemorragia en la cabeza y una niña con una fractura en la mano tras ser atacada por colonos. Masafer Yatta es el escenario del documental 'No Other Land', ganador del Oscar 2025, cuyo codirector, Hamdan Ballal, fue arrestado tras sufrir una paliza por colonos.

Colonos israelíes han atacado, quemado y herido a decenas de palestinos en tres de las aldeas que componen Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada y lugar en el que se basa el documental No Other Land, ganador del Oscar 2025.



"Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos", ha denunciado en X el codirector del documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra.

Hay que recordar que el pasado mes de marzo Israel detuvo, sin dar explicaciones, a Hamdam Ballal, uno de los directores palestino No Other Land, tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad al sur de Cisjordania en la que reside.

En la aldea de pastoreo de Khirbet al Fakhit, al menos dos personas han resultado heridas, según informó la Media Luna Roja Palestina, que atendió a un joven inconsciente "con una herida en la cabeza y hemorragia grave", y a una niña que sufrió una fractura en la mano tras ser atacada por colonos.



El grupo de colonos, algunos armados, irrumpieron a sus vez en las aldeas de Halawa y Jalet al Daba, también parte de Masafer Yatta, donde apedrearon varias casas y rociaron al menos el interior de una con gas pimienta, según la agencia palestina Wafa; además de herir a varios niños y mujeres.



Los colonos, bajo la protección de las fuerzas del orden, robaron 150 ovejas pertenecientes a la familia Abu Aram, detalla Wafa.



Según imágenes compartidas en redes sociales, los colonos provocaron un fuego y, de acuerdo con el testimonio de algunos activistas, pese a que llegaron soldados israelíes, estos no ayudaron a los palestinos, sino que bloquearon la llegada de ambulancias para transportar a los heridos.

'No Other Land'

No Other Land abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra en el conjunto de aldeas en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, donde se muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

El pasado 3 de marzo, la película ganó el Óscar a mejor documental y desde entonces el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together ha organizado proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades por todo el país, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitara a los cines de Israel que no exhibieran la película.

Pocos días después, fuerzas israelíes arrestaron a Hamdan Ballal mientras estaba siendo tratado en una ambulancia en Massafer Yatta después de que un grupo de colonos le propinaran una paliza.

Según la productora de la película, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del 24 de marzo cuando una decena de colonos israelíes atacó la aldea palestina, Susiya, de Masafer Yatta, hiriendo a personas y destruyendo propiedades.

"El grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro", recoge la nota a la que ha tenido acceso Efe.